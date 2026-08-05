Gonzalo Barquilla 05 AGO 2026 - 11:58h.

Rodolfo Sancho es la "única persona en la que confía" Daniel Sancho, además de su abuela Noela, según apunta su abogado

La defensa de Daniel Sancho espera que la apelación se resuelva en noviembre e insiste en su estrategia: "Fue un homicidio imprudente"

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Tres años después del crimen de Edwin Arrieta en la isla tailandesa de Ko Pha Ngan, Daniel Sancho continúa participando activamente en la estrategia jurídica con la que su defensa trata de revertir la condena a cadena perpetua. Desde la prisión de Surat Thani, donde permanece interno desde agosto de 2024, mantiene el contacto con su padre, un amigo y su equipo legal.

El abogado que lidera la defensa, Marcos García Montes, atendió recientemente a la web de 'Informativos Telecinco' y explicó que el español de 32 años sigue manteniendo un contacto estrecho desde la cárcel tailandesa con su entorno paterno, con quien conserva su relación y conversa sobre su situación procesal.

Daniel Sancho mantiene el contacto con su padre y su abogado

Pese a las limitaciones propias del régimen penitenciario tailandés, García Montes asegura que las conversaciones con Daniel Sancho han sido frecuentes, aunque la situación cambió tras su traslado de la cárcel de Koh Samui a la prisión de Surat Thani.

"Con Daniel hemos estado hablando todas las semanas. Tanto su padre y un amigo suyo como nosotros. Tras el traslado de prisión notamos cambios. Últimamente solo dispone de una llamada semanal, por lo que la utiliza de forma alterna para hablar con Rodolfo, su amigo y nosotros. Ahora mismo, por nuestra parte, hablamos con él aproximadamente una vez al mes", relata.

Las conversaciones, según explica el abogado, se siguen realizando mediante videollamada, lo que permite comprobar de primera mano cómo se encuentra el español. "Vemos cómo está allí y cómo se encuentra. Le vemos la cara y está muy bien, muy confiado en nuestro trabajo. Ha colaborado en el recurso con mi despacho y con el despacho de nuestros asesores allí. Está contento", asegura el letrado, que insiste en que Sancho continúa implicado en la estrategia jurídica diseñada para intentar revocar la condena.

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La relación con su madre y la confianza en Rodolfo Sancho

García Montes también se pronuncia sobre la situación familiar del recluso. Según sostiene, Daniel Sancho nunca quiso sustituir al equipo jurídico que le representa, pese a que, asegura, su madre, Silvia Bronchalo, llegó a plantearle esa posibilidad. "Su madre quiso cambiar de abogados, pero él lo desestimó", afirma.

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El abogado sostiene además que la relación entre ambos se deterioró después de la denuncia que Silvia Bronchalo presentó contra Rodolfo Sancho por un presunto delito de malos tratos, causa que posteriormente terminó archivada.

"Daniel no quiere hablar con ella. Se enfadó mucho por la denuncia de presuntos malos tratos contra Rodolfo. Dijo: 'Yo voy a donde sea a declarar, mi padre jamás maltrató a mi madre'. Quería venir como testigo y dijimos que no, que ya había. Y como se ganó, está encantado con su padre. Dice que su padre es la única persona en la que tiene confianza, junto con la que yo llamo 'madre coraje', su abuela Noela, que es la que realmente le ha criado", asegura García Montes.

Su estancia en la prisión de Surat Thani

Daniel Sancho permanece interno en la prisión de Surat Thani desde el 30 de agosto de 2024, un día después de que el Tribunal Provincial de Koh Samui le condenara a cadena perpetua. El centro depende del Departamento de Correcciones del Ministerio de Justicia de Tailandia, que lo integra en la red nacional de establecimientos penitenciarios del país.

En los últimos años, además, las autoridades tailandesas han ampliado las instalaciones penitenciarias de la provincia de Surat Thani dentro de su plan para aliviar la saturación del sistema carcelario, uno de los principales problemas reconocidos por el propio Departamento de Correcciones.

El nombre de la prisión volvió a ocupar titulares hace unos meses después de que un recluso español asegurara haber conocido el supuesto plan que Daniel Sancho le habría relatado para intentar regresar a España alegando un problema de salud. Un extremo que desmiente la defensa.

La defensa espera que la apelación se resuelva en noviembre

El equipo legal del español mantiene la vista puesta en la resolución del recurso de apelación presentado contra la sentencia. Sus colaboradores en Tailandia manejan la previsión de que el Tribunal de Apelaciones pueda pronunciarse durante el próximo mes de noviembre, aunque insisten en que se trata únicamente de una estimación.

Si el tribunal apreciara las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas por la defensa, solicitarán la nulidad del procedimiento y la repetición del juicio. En caso contrario, pedirán de forma subsidiaria que los hechos sean considerados un homicidio imprudente.

Si tampoco prosperara esa tesis, García Montes sostiene que aún quedarían abiertas nuevas vías de recurso ante el Tribunal Supremo de Tailandia, el Tribunal Constitucional del país y, en última instancia, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.