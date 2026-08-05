Lorena Romera 05 AGO 2026 - 16:37h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho el 'house tour' definitivo de su nueva casa amueblada

Mario Casas y Melyssa Pinto, en Namibia: de la 'pillada' recién salida de la ducha a su paseo abrazados

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Melyssa Pinto ha compartido uno de los pasos más importantes de su vida personal: el recorrido, estancia por estancia, de su nueva casa amueblada. Tras una primera toma de contacto en la que enseñó la estructura vacía, la influencer ha grabado el house tour definitivo mostrando el resultado final de la decoración. Visiblemente emocionada, reconociendo no creerse todavía que sea una realidad, la exconcursante de 'Supervivientes' ha abierto las puertas de su refugio de diseño con jardín, piscina y estética mediterránea.

El recorrido comienza en la gran zona exterior; un auténtico oasis de descanso en el que se diferencian dos ambientes alrededor de una piscina de aguas turquesas. En uno de los laterales, encontramos una zona chill out con pufs acolchados, pensados para relajarse cerca de la zona de baño.

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Por otro lado, el porche alberga una zona de sofás con estructura de madera, equipados con cojines en un tono beige crema y dispuestos alrededor de una mesa de centro cuadrada. En ella destaca un original jarrón amarillo con tulipanes decorativos. Una zona que la catalana también ha decorado con un olivo que aporta el toque verde definitivo.

Al cruzar los grandes ventanales correderos se accede al salón principal, la estancia favorita de Melyssa y el verdadero corazón del hogar. El centro del espacio está presidido por un gran sofá modular en forma de L de tela clara acolchada, vestido con mantas de punto y cojines decorativos en tonos ocre. Junto al sofá se disponen dos mesas auxiliares bajas de madera y una lámpara de pie dorada.

"Me transmite lo que yo buscaba: paz y tranquilidad", reconoce la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones. El ambiente se completa con una elegante estantería de color negro mate que ha decorado con un jarrón y algunos libros.

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Uno de los elementos arquitectónicos más imponentes de esta planta baja es la escalera flotante con peldaños de madera y barandilla de cristal transparente, que conecta visualmente el salón con la planta superior. "No me puede gustar más el color de la madera", comenta la pareja de Mario Casas.

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Ya en la planta alta, se descubre el dormitorio principal; una suite donde la cama preside sobre un cabecero curvo tapizado en tono piedra, destacado sobre una pared con papel pintado de sutiles motivos geométricos desgastados. "Es idílica, la luz que entra en toda la casa me tiene fascinada", reconoce la creadora de contenido.

A los lados, dos mesillas de noche en madera albergan lámparas de sobremesa y floreros de cristal verde con orquídeas blancas. En otro lado de la estancia, encontramos un mueble aparador bajo coronado por un gran cuadro abstracto en tonos verdes y tierra.

Por último, el recorrido finaliza en la planta baja, con la habitación de invitados; un espacio donde destacan los estampados de rayas y mantas en azul noche. "Es la que más me recuerda al mediterráneo", reconoce ella. Un house tour en el que no ha hecho parada en el vestidor o en el baño "porque están exactamente igual" que la última vez que los mostró en redes sociales.

Otras salas, como una especie de cuarto de estar, tienen algunos muebles, como un espejo de marco de madera, pufs cilíndricos y láminas aún por colgar, dejando claro que su nueva casa es un proyecto todavía por concluir y que irá completando poco a poco. "No me lo creo todavía... Esta es mi casa, ¿qué os parece?", le ha preguntado a sus seguidores.