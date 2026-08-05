Lidia González 05 AGO 2026 - 10:29h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ descubre el mal estado en el que está su pelo y le intenta poner solución

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Laura Ulldemolins se ha preparado para darle una sorpresa a Borja por todo lo alto y no ha dudado en grabar todo el procedimiento. Después de tatuarse el nombre de la empresa de su novio, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ se somete a un cambio de look y se hace un diagnóstico del estado de su pelo. La influencer se ha quedado sin palabras al descubrir cómo se encuentra y se sincera frente a las cámaras de mtmad al ver que no ha salido como esperaba. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Va a haber un tremendo cambio de look”, aseguraba la influencer antes de salir de casa. La creadora de contenido está deseando tener una imagen totalmente irreconocible y quiere dejar atrás su mítica melena oscura y el pelirrojo que tanto le ha caracterizado últimamente. Por ello, la catalana, que se ha sincerado sobre el momento en el que tocó fondo, se ha dirigido a su peluquería de confianza para cambiar por completo el color de su cabello: “Me encantaría ponerme rubia, hace más de diez años que no soy rubia”.

Con muchas ganas de tener una imagen renovada, la catalana se hace una evaluación del estado de su pelo y la valoración es contundente: “La estructura del cabello la tienes bastante mal”. Después de recibir este duro dictamen tiene que cambiar sus planes por completo respecto a su cambio de look. A pesar de todo, la creadora de contenido está deseando conocer la reacción de Borja al resultado, quien no tenía ni idea de lo que iba a hacer, y opina al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas cómo ha quedado la influencer, en exclusiva, para Mediaset Infinity!