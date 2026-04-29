telecinco.es 29 ABR 2026 - 13:13h.

Dyson rebaja el Supersonic Nural, secador con 3 velocidades, 5 temperaturas, 5 accesorios y funciones smart que aceleran el secado y cuidan tu pelo.

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Cuando tienes un pelo delicado, elegir un buen secador se convierte en una odisea, y una prioridad. Tienes que dar con algo que se adapte bien, que no se pase con la temperatura y que te dé más control sobre el flujo de aire. Pero, ¿y si te dijéramos que puedes despreocuparte de todo eso y tener peinados de peluquería profesional? El Secador de pelo Dyson Supersonic Nural lo hace posible y con un secado aún más rápido gracias a su tecnología Air Multiplier. Tiene sensores que miden distancia y temperatura, que detectan hasta el accesorio colocado, para que tú solo tengas que preocuparte de moverlo y no hacer nada más. ¡Y está rebajado 70 €!

Un secador de pelo profesional e inteligente que encaja con cualquier peinado y cabello. Seas como seas, es para ti. Así de simple.

¿Por qué te recomendamos este secador?

Tiene un sensor de distancia con el que activa una protección para proteger mucho más tu pelo al secarlo.

Monitoriza el flujo de aire en tiempo real para mantener siempre la temperatura perfecta.

Aprende de ti, memorizando preferencias para ajustarse a tu configuración según el accesorio que le coloques.

Trae 5 accesorios magnéticos para todo tipo de cabellos y peinados.

Comprar en Dyson por ( 499 € ) 429 €

Secador de pelo Dyson Supersonic Nural

El Secador de pelo Dyson Supersonic Nural parece otro secador más, pero cuando lo usas te das cuenta de que no es así. Para empezar, tiene un sensor que mide la distancia entre la boquilla y el cuero cabelludo para adaptar la temperatura. Así, a la larga, hace que el pelo tenga más brillo, menos escamas visibles y menos caída. Luego, hace que el secado sea mucho más rápido, ya que aspira el aire del entorno con más fuerza y así agilizar todo el proceso. Pero eso no es todo lo que hace por ti, porque también detecta automáticamente el accesorio que le pongas para saber cómo ajustar su configuración de temperatura y velocidad en base a tus preferencias anteriores. Aprende de ti para darte lo que quieras, así de fácil. Aunque, si prefieres las cosas a la vieja usanza, también puedes, ya que tiene 3 ajustes de velocidad y 4 ajustes de calor, más aire frío. Y todo esto en tan solo 660 gramos de secador.

Es un secador de pelo que está muy por encima de la media, diseñado para adaptarse a cualquier tipo de pelo y rutina de peinado. Da igual si tienes prisa o todo el tiempo del mundo, si tienes una melena corta o larga. Se adapta siempre.

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¿Qué valoraciones tiene este secador de pelo de Dyson?

Pues muy positivas, principalmente porque seca el pelo muy rápido y con cuidado, de hecho lo refuerza gracias a su tecnología. Solo hay que ojear las reseñas de quienes lo han usado, como las que tienes a continuación, para darse cuenta de que, a medida que lo vas utilizando, más te va convenciendo:

"Jamás quemarás tu pelo ni cuero cabelludo con el sistema Nural que tiene este secador. ¡Me encanta! Es cierto que cualquier secador te seca el pelo... Pero es que este te lo seca rapidísimo."

"Este secador es otro nivel, me habían hablado de él pero hasta que no lo pruebas no te das cuenta de la calidad que tiene, dirige el aire perfectamente."

"Al principio me costó un poco cogerle el punto, pero es fantastico. Te deja el pelo estupendo, es comodísimo de utilizar y la verdad es que, aunque es caro, pero creo que col él me olvido de mirar más aparatos para el pelo."

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