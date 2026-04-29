Lidia González 29 ABR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ aclara si va a cambiar su relación con Borja por su amistad con Luciana

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Laura Ulldemolins ha querido pronunciarse sobre los últimos acontecimientos que ha vivido en la Feria de Abril y se ha sincerado frente a las cámaras de mtmad. Después de aclarar todas sus operaciones y retoques estéticos, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ se posiciona con Borja en su conflicto con Luciana. La influencer ha sido muy honesta a la hora de decir lo que piensa sobre lo que ha pasado entre ellos y lo hace sin tapujos. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que contar, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha encontrado un apoyo fundamental en Borja en este mal momento que está atravesando, ofreciéndola quedarse en su casa hasta que consiga asentarse en Sevilla. Ahora que ha podido conocer un poco más al sevillano y ha visto, de primera mano, cómo es la situación con Luciana, la catalana no ha dudado en opinar al respecto: “Nunca le he visto darle ilusiones”.

Después de que haya salido a la luz que Luciana ha dejado de seguirles en redes sociales, los que fueran protagonistas de ‘Casados a primera vista’ aclaran el problema que han tenido con ella en la Feria de Sevilla: desde la conversación que tuvieron con ella antes de acudir hasta todo lo que sucedió después. La creadora de contenido se sincera sobre esta situación y rompe su silencio: “Ha sido muy claro”.

Laura Ulldemolins aclara si va a cambiar su relación con Borja por su amistad con Luciana

Desde que comenzara su paso por ‘Casados a primera vista’, Luciana y Laura Ulldemolins han creado un vínculo muy estrecho, algo que incluso ha provocado varios enfrentamientos con el sevillano por su actitud como marido. Sin embargo, parece que todo ha dado un giro radical, ya que la catalana asegura que lleva meses “pidiéndole una amistad”. Ahora que han tenido un desencuentro, la influencer aclara si va a cambiar su relación con Borja por su amistad con Luciana. ¡Dale al play y descubre todo lo que tienen que contar, en exclusiva, en Mediaset Infinity!