Pedro Jiménez 28 ABR 2026 - 22:50h.

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Julia y Luis han protagonizado una tensa hoguera de confrontación que nos ha dejado momentos de todo tipo: desde confesiones inesperadas, hasta lágrimas (por parte de Julia) y finalmente, una decisión final por parte de ambos que no ha dejado indiferente a nadie.

En primer lugar, Julia ha llegado a la hoguera y ha podido hablar con Sandra Barneda, momento en donde se ha abierto y le ha contado a la presentadora lo cuesta arriba que se le ha hecho este aventura.

Finalmente, Luis ha entrado y la tensión ha reinado en el ambiente, con ambos soltándose reproches de todo tipo y con muchas cuentas pendientes que resolver. Además, han podido hacer un visionado de imágenes con un contraste claro: Luis se ha dejado llevar todo lo posible viviendo al máximo la aventura (así se ha visto en las imágenes, al menos, con las tentadoras) y a Julia la experiencia le ha superado por completo.