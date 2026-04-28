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La decisión final de Julia y Luis en la hoguera de confrontación tras un duro reencuentro lleno de reproches

La decisión final de Julia y Luis en la hoguera de confrontación tras un duro reencuentro lleno de reproches
La decisión final de Julia y Luis en la hoguera de confrontación de 'La isla de las tentaciones 10'. telecinco.es
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Julia y Luis han protagonizado una tensa hoguera de confrontación que nos ha dejado momentos de todo tipo: desde confesiones inesperadas, hasta lágrimas (por parte de Julia) y finalmente, una decisión final por parte de ambos que no ha dejado indiferente a nadie.

En primer lugar, Julia ha llegado a la hoguera y ha podido hablar con Sandra Barneda, momento en donde se ha abierto y le ha contado a la presentadora lo cuesta arriba que se le ha hecho este aventura.

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Finalmente, Luis ha entrado y la tensión ha reinado en el ambiente, con ambos soltándose reproches de todo tipo y con muchas cuentas pendientes que resolver. Además, han podido hacer un visionado de imágenes con un contraste claro: Luis se ha dejado llevar todo lo posible viviendo al máximo la aventura (así se ha visto en las imágenes, al menos, con las tentadoras) y a Julia la experiencia le ha superado por completo.

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