Lorena Romera 29 ABR 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha desvelado que su novio "quería ser papá" tras dar un paso decisivo en su relación

Adara Molinero y su novio toman una importante decisión: "Cuando encuentras a la persona indicada"

Compartir







Adara Molinero atraviesa una de las etapas más estables y dulces de su vida. A través de su perfil de Instagram, la ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado de su novio, Vicente Romero, después de dar un paso decisivo en su relación. En medio de este clima de cambios, la influencer ha compartido una confesión sobre las intenciones del futbolista: "Él quería ser papá".

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero desvela los motivos por los que ha tenido que cambiar de psicólogo

Hace unos días, la pareja dejaba sin palabras a sus seguidores al anunciar el importante paso que han dado, uno de esos que marcan un antes y un después y que consolidan su proyecto de vida en común. Ni anillo de compromiso ni embarazo ni mascota. Algo mucho más significativo para ellos: Adara y Vicente han abierto su primera cuenta bancaria conjunta.

Tal y como ellos mismos reflexionaban en redes, han decidido unificar sus finanzas para gestionar su día a día, un movimiento que demuestra que su apuesta por la relación es total y a largo plazo. Pero lo más sorprendente de todo esto es que, después de anunciar este significativo paso, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido un vídeo en el que lanza un mensaje sobre las intenciones de su pareja.

"Él quería ser papá", reconoce la madrileña, de 33 años. "Y eligió querer a mi hijo como si fuera suyo", concluye la joven, explicando que el futbolista ha sabido entender su forma de vida, ganándose también el corazón de Martín, de 7 años, fruto de su relación con Hugo Sierra.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Esta no es la primera vez que la creadora de contenido pone en valor la actitud de Vicente (que ya es padre de una niña) hacia su pequeño. En una publicación anterior, la ganadora de 'GH VIP' recordaba cómo fueron sus inicios, en los que le acechaban los miedos por ser madre y encontrar pareja.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En un reel donde mostraba imágenes de Vicente jugando con Martín, Adara plasmaba una de sus primeras conversaciones: "Pero yo tengo un hijo", le dijo ella a él. "Y eso es parte de lo que me enamora de ti", respondió. Un mensaje con el que la exconcursante de 'Gran Hermano' lanza un mensaje de esperanza a todas las madres solteras:

"Así fue y así me lo demuestra día a día. El hombre correcto no se asusta de tu realidad". Con esta unión económica y la gran sintonía familiar que demuestran, Adara Molinero y Vicente Romero confirman que lo suyo va muy en serio.