¿Existe el momento perfecto para invertir?: la estrategia que está ganando peso entre quienes quieren ahorrar

telecinco.es 30 ABR 2026 - 10:52h.

La inversión programada apuesta por la constancia frente al intento de acertar el mejor momento.

Aportar una cantidad fija de forma periódica puede ayudar a reducir riesgos y construir capital a largo plazo.

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La búsqueda del momento perfecto para invertir es una de las ideas más extendidas entre quienes empiezan, pero también una de las más difíciles de llevar a la práctica. Anticipar los movimientos del mercado con precisión es complejo, incluso para inversores experimentados.

Por eso, cada vez más estrategias ponen el foco en la constancia y en reducir la dependencia de acertar con el timing. En esta línea, los consejos de Trade Republic destacan la inversión programada como una forma sencilla de ganar disciplina financiera.

Frente a intentar comprar en el punto más bajo o vender en el más alto –decisiones que pueden implicar un alto nivel de riesgo–, invertir de manera periódica permite repartir las aportaciones en el tiempo y suavizar el impacto de la volatilidad. Este enfoque ayuda a evitar decisiones impulsivas y convierte la inversión en un hábito más estable, menos condicionado por las fluctuaciones diarias del mercado.

Un ejemplo habitual es el de aportar una cantidad fija cada mes, como 100 euros, durante varios años. Con el tiempo, esta constancia puede contribuir a construir un capital de forma progresiva, especialmente si se mantiene a largo plazo. Eso sí, es importante recordar que la rentabilidad no está garantizada y que toda inversión implica riesgos. Informarse bien y alinear cualquier estrategia con los propios objetivos financieros sigue siendo clave. Descubre más en traderepublic.com.