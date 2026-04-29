Lorena Romera 29 ABR 2026 - 12:00h.

La hija de Makoke ha decidido 'quitarse' el apellido de Kiko Matamoros y ha explicado el motivo

La reacción de Anita Matamoros a la entrevista de Makoke sobre su padre: "No estaba a favor"

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Anita Matamoros ha explicado el motivo por el que ha decidido 'quitarse' el apellido Matamoros. Un cambio de identidad con el que da un giro radical a su perfil profesional y con el que pretende desvincularse de la sombra de su padre. En la alfombra roja de la premier de El diablo viste de Prada 2, la hermana de Laura Matamoros ha dado detalles de esta drástica decisión que marca un antes y un después en plena guerra mediática y judicial de sus padres, que acaban de reencontrarse en el banquillo por un delito de ocultación de bienes.

La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha sorprendido a los medios hablando públicamente de que ha decidido decir adiós a su apellido paterno. Tal y como ella misma ha confirmado, se trata de un cambio que ya es visible en sus redes sociales y en los castings que envía a las agencias para hacer sus primeros pinitos como actriz, que es su "verdadera vocación". "No sé si lo habéis visto en Instagram, pero ahora para mandar mis castings los mando como Ana Giaever", ha revelado la it-girl, que ya se presenta en Instagram como Anita Giaever Matamoros.

Según ella, este giro no se trata únicamente de una cuestión de marketing, sino también de un deseo de preservar sus raíces noruegas y asegurar el legado de su familiar materna. "Quiero que mis hijos tengan ese apellido, porque si no se perdería el Giaever y es muy bonito, es noruego", ha confesado. Pero cuando la prensa le ha preguntado por los prejuicios al ser 'hija de', la creadora de contenido no ha negado que sí que existe esa etiqueta. "Sí que es fácil crear un prejuicio, por eso lo he hecho también", reconoce.

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Respecto a si será una decisión definitiva o no, la joven de 25 años tiene ciertas dudas. "Todavía no, todavía no, pero el día de mañana si los tengo tendrá que ser así", reflexiona. Así pues, por el momento seguirá adelante con el Giaever para asuntos profesionales. "Todo el mundo tiene un nombre artístico, ¿no?", ha expresado con una sonrisa, hablando por primera vez de esta decisión con la que se desmarca de su padre.

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Un gesto que llega poco después de la entrevista de Makoke en '¡De Viernes!', donde desgranó los conflictos de su matrimonio. Aunque Anita Matamoros ha respondido con naturalidad que pretende mantenerse "al margen, como siempre" y como lleva haciendo "10 años", lo cierto es que apostar por su apellido materno y decir adiós al Matamoros podría ser una forma de posicionarse en el conflicto que mantienen sus padres a nivel mediático y judicial.