Patricia Fernández 29 ABR 2026 - 23:35h.

Sandra Barneda llega a 'Villa deseo' y se lleva a un Atamán roto tras poder hablar con Leila

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Algo inesperado para en 'Villa montaña' con la llegada de Sandra Barneda con la 'tablet'. Las solteras de 'La isla de las tentaciones 10' podían ver imágenes de las chicas mientras los chicos escuchaban desde la habitación y, cuando salían y ellas le contaban lo que hacían visto, esto provocaba que Atamán no aguantase más.

Pese a que David y Leila se han besado, esto no lo veían las solteras, pero si podían observar en las imágenes como ambos están muy cerca y cada vez con más complicidad, lo que le explicaban a un Atamán que se mostraba muy nervioso y acababa abandonando su villa y salía despavorido hacia 'Villa deseo' para pedir explicaciones a su pareja, lo que provocaba desconcierto entre sus compañeros, siendo Christian el que corría detrás de él, pero no era capaz de pararle. Como también Sandra Barneda era alertada y corría detrás de él para pararle.

"Me quiero ir de aquí", iba entonando Atamán mientras corría hacia la villa de su pareja, a la que entraba mientras Leila y David compartían un momento a solas mientras se sinceraban el uno con el otro. Este entraba y Leila se levantaba al escucharle: "Relájate, ¿qué haces aquí?"

Mientras este le dejaba claro que "se larga" de 'La isla de las tentaciones 10' porque "lo está pasando fatal" y no puede más, como también vivía momentos de tensión con algunos de los solteros: "Tú te callas, estoy hablando con mi novia. Llevo 11 años con ellas, sé perfectamente lo que tengo que hacer, no te metas".

Y en medio de este complicado momento entre ambos llegaba una Sandra Barneda que se llevaba a Atamán de la villa, mientras ella se quedaba completamente rota: "Yo me muero, dime que esto es una broma y que no acaba de pasar. Qué mala persona soy, ". Y David contaba a sus compañeros lo mal que lo había pasado en este momento: "Se me ha acelerado el corazón. No sé ni que hacer". Pero decía entrar a la habitación y hablar con Leila en este complicado momento para ella: "No sé ni qué decirte".

El participante de 'La isla de las tentaciones 10' se mostraba al límite con la presentadora en la vuelta a la villa: "No la puedo perder, es el amor de mi vida, necesitaba que supiera que estoy mal. No me esperaba pasarlo así. Lo siento mucho, me estoy dando cuenta de que soy muy débil". Mientras Sandra Barneda mostraba su apoyo al canario en este duro momento: "Sé que es duro, calma, te tienes que calmar, no me tienes que pedir más perdón. No se trata de debilidad, se trata de que estás enamorado de ella".

Cuando conseguía calmarse un poco, Atamán llegaba con Sandra Barneda a su villa y le contaba a todos sus compañeros lo ocurrido, momento en el que la presentadora tras ver su actitud les comunicaba que todo esto tendrá consecuencias: "Este comportamiento es intolerable, no podéis a vuestra pareja en toda la experiencia, no podéis saltaros las normas y salir de aquí. Por supuesto que va a tener consecuencias y más cuando he visto que lo has celebrado nada más llegar".

Pero esto no era todo, Sandra Barneda también iba a la otra villa para hablar sobre esto con Leila. "No le reconocía, le he visto muy mal. No supe reaccionar, no me lo esperaba", contaba Leila, completamente en 'shock': "No sé qué me está pasando, me estoy volviendo loca porque estoy haciendo lo que siento, pero estoy haciendo daño a la persona que quiero. Yo no venía a que me gustara otra persona, solo a demostrarle a él".

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