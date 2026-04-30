Carlos Plá Valencia, 30 ABR 2026 - 06:30h.

En sus 26 años de carrera se ha convertido en un referente para otros niños y niñas con discapacidad y ha conseguido 17 campeonatos de España y dos del mundo

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Con solo tres años, Sara se enamoró de la gimnasia rítmica. "Vi mi hermana mayor haciendo gimnasia y quería ser como ella", recuerda.

Desde entonces, este deporte tan exigente se convirtió en una forma de vida para esta joven con síndrome de Down. "Su entrenadora enseguida vio que tenía potencial y la llevó al programa de televisión "Veo Veo" de Teresa Rabal donde ganaron el premio Mención Especial del Jurado. Luego la llevó a una exhibición en un campeonato de España de gimnasia rítmica y allí la vio otra entrenadora de A Coruña que nos dijo que existía la Federación de Deportes para personas con discapacidad intelectual y que podía competir", explica María José Fernández, madre de Sara.

Unos meses después, con 9 años fue desde su Elche natal a Torrevieja a hacer una prueba. "En cuanto la vieron el presidente de la federación valenciana y de la española dijeron que tenía que competir, pero en aquel momento solo se podía a partir de los 15 años, así que modificaron la norma para que Sara fuera a campeonatos", explica.

Así comenzó una carrera meteórica que ha convertido a Sara en la reina de la gimnasia rítmica de personas con síndrome de Down a nivel nacional e internacional tras obtener 17 campeonatos de España y proclamarse dos veces campeona del mundo y conseguir otro subcampeonato. "Su entrenadora del Club Deportivo Algar apostó por ella y Sara es muy trabajadora y constante y juntas han llegado a lo más alto de este deporte", asegura Mari.

El primer galardón internacional lo consiguió en los primeros Trisome Games, las conocidas como olimpiadas para personas con Síndrome de Down, celebrados en Florencia (Italia) en 2016, donde ganó cinco oros. "Me gustaba mucho competir y preparar las coreografías para los campeonatos", afirma Sara, que explica que gracias a la gimnasia "he viajado mucho en España y también he ido a Italia y Alemania".

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Referente para otras niñas y niños con síndrome de Down

La dedicación y el éxito de Sara la ha convertido en un referente para otras niñas y niños con síndrome de Down. "En Elche ha sido una pionera porque cuando ella empezó estaba sola y ahora hay más de veinte niños y niñas haciendo gimnasia rítmica y compitiendo. Ha abierto muchas puertas", explica su madre, que recomienda a otros padres que "más que ir a un gabinete, el deporte le ha venido muy bien, es lo mejor para personas con discapacidad, les abre muchos campos como viajar o conocer gente, y se pueden conseguir cosas que jamás nos hubiéramos imaginado".

Ahora, después de 26 años de entrenamientos y trofeos, Sara ha decidido retirarse, pero deja un mensaje claro a otros niños con discapacidad como ella. "El deporte es muy bueno hacer amigos. Las personas con discapacidad deben de seguir sus sueños", asegura.

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El suyo, en la nueva etapa que comienza, es conseguir un trabajo que le permita retirar a su madre y comprarse un piso para vivir sola. "Voy a empezar ahora a trabajar en una lavandería", cuenta. Aunque antes se ha presentado a una oposición en el Ayuntamiento de Elche y está en lista de espera.

Lo que no va dejar es el deporte. "Los lunes y miércoles hago pilates y los martes y jueves natación. Hay que estar en forma", asegura