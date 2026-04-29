Patricia Fernández 29 ABR 2026 - 23:29h.

Leila se convierte en la primera participante de 'La isla de las tentaciones 10' en caer en la tentación

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Leila y David, después de días más cerca que nunca desde que llegasen a República Dominicana y con una fuerte conexión, han protagonizado su momento más íntimo en el jacuzzi, entre caricias y acercamiento, en el que han terminado besándose, lo que ha generado infinidad de reacciones en ellos y entre sus compañeros de la villa después de que la participante de ‘La isla de las tentaciones 10’ haya sido la primera en caer en la tentación.

David y Leila ya llevaban días pasando mucho tiempo juntos en la villa, siendo el tentador uno de los apoyos de la canaria y era en un momento en el que se quedaban a solas en el jacuzzi, en el que cada vez se iban acercando más y terminaban besándose y dejándose llevar, confesando ella que "no había podido evitarlo".

Después de este íntimo encuentro entre ambos, ambos salían del jacuzzi y cada uno se iba a su habitación. Y era ella la que, nada más levantarse, iba a la habitación de Julia para contarle lo sucedido a ella y al resto de chicas: "Anoche la lie muy fuerte, no me aguantaba más. Hice lo que sentía, pero Atamán se va a morir cuando lo vea".

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Leila se mostraba entre arrepentida y no de lo sucedido, aseguraba que había hecho lo que le apetecía, pero no podía dejar en cómo iba a reaccionar su pareja: "Siento que besarme con él me ha hecho pensar mucho sobre mi relación con Atamán". Al que también le contaba cómo se encontraba era a David, que nada más despertarse iba a preguntarle a ella por cómo se encontraba, lo que ella misma le explicaba durante el desayuno.

Pero esto no se quedaba aquí, Leila pese a estar muy pensativa por su pareja, no podía evitar estar cerca de un David con el que compartía más momentos por la villa al día siguiente, en el que no faltaban los besos y las conversaciones sinceras entre ellos, en el que él le confesaba que "le gusta todo de ella" y que "solo le falta comprobar dos cosas para saber si puede llegar a gustarle de verdad.

Un sinfín de conversaciones entre ellos que también se trasladaba a su segunda cita. Después de pasar un divertido día con los chicos y las tentadoras, ambos se quedaban a solas en la playa, donde hablaban de todo lo ocurrido y ella le llegaba a explicar si realmente se arrepentía de lo que hacía sucedido entre ellos o no.

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