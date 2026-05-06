Ángela Mármol habla de la ansiedad y todo lo que no se ve en el nuevo videopodcast de Zurich Seguros

Telecinco.es 06 MAY 2026 - 09:30h.

La psicóloga Alicia González, la creadora de contenido Ángela Mármol y la embajadora de la marca Laura Madrueño conversan para aportar nuevas perspectivas y testimonios reales sobre inquietudes de los adolescentes

El primer episodio está dedicado a la ansiedad, explicando qué es, cómo reconocerla y qué herramientas pueden ayudar a gestionarla

El primer programa de 'Cobertura sin filtro' está disponible en Mediaset Infinity

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En 2026, el bienestar emocional de los jóvenes continúa siendo un tema clave en España. Según el informe de UNICEF España y la Universidad de Sevilla — La salud mental es cosa de niños, niñas y adolescentes. Barómetro de Opinión de la Infancia y la Adolescencia 2023-2024 — cuatro de cada diez adolescentes dicen haber tenido, o creen haber tenido, algún problema emocional en los últimos años. Aun así, muchos no encuentran un lugar donde hablar de lo que sienten.

A través del videopodcast Cobertura Sin Filtro, Zurich Seguros crea un espacio donde hablar sin tapujos sobre bienestar, emociones y todo eso que a veces cuesta poner en palabras. Este proyecto es posible gracias a la colaboración entre Zurich y UNICEF, en el marco de la iniciativa “NTP: Coméntalo”. El objetivo es impulsar la salud emocional juvenil y motivar a toda la sociedad a involucrarse y actuar.

‘Ansiedad y todo lo que no se ve’: un primer episodio para entender y normalizar lo que sienten los jóvenes

Este nuevo formato, conducido por la periodista y embajadora de la marca Laura Madrueño, arranca la temporada abordando uno de los temas más recurrentes entre los jóvenes de hoy: la ansiedad, bajo el título ‘Ansiedad y todo lo que no se ve’.

La psicóloga Alicia González explica qué es la ansiedad y cómo se manifiesta: “Es una respuesta natural anticipatoria a una potencial amenaza. Mientras que el miedo habla del presente, la ansiedad se proyecta hacia el futuro, activando nuestro cuerpo y generando hipervigilancia. Puede aparecer como cansancio, irritabilidad o ganas de llorar sin un motivo claro”, añade.

La invitada de este primer episodio es la creadora de contenido Ángela Mármol, quien se ha sincerado y compartido su historia personal hacia el bienestar emocional. “De pequeña siempre estaba mala. Faltaba mucho a clase porque sentía dolores físicos, pero los médicos no lograban encontrar la causa”, recuerda. Con el tiempo, un profesional le habló de la ansiedad y entendió que aquellos dolores eran una forma de manifestar ese malestar emocional. Gracias a la terapia y al apoyo de personas cercanas, Ángela ha aprendido a gestionar mejor sus emociones y a reconocer lo que necesita en cada momento.

Alicia añade que muchas experiencias intensas durante la adolescencia pueden generar creencias que se mantienen durante años, como pensar que “hay algo mal en mí” o vivir en alerta. “No hay que ocultar la emoción. Cuando la tapas por un lado, acaba saliendo por otro”, afirma. Con acompañamiento profesional y trabajo personal, recuerda, es posible aprender a convivir con la ansiedad sin que interfiera en la vida diaria.

Técnicas sencillas para gestionar la ansiedad

El episodio también recoge algunos recursos prácticos basados en psicología profesional:

Llamar por teléfono a alguien de confianza.

Hacer ejercicio o moverse para liberar la tensión acumulada.

Practicar la técnica de respiración 4-4-8.

Hacer pausas conscientes y conectar con el cuerpo.

Escribir para separar pensamientos reales de mensajes distorsionados.

Sobre la ansiedad Alicia recuerda: “Hay que escucharla, porque tiene algo que decirnos, pero no hacerle caso”. También subraya la importancia de pedir ayuda profesional cuando sea necesario: “Puede marcar un antes y un después. Hay expertos que están deseando acompañarte”.

¿Dónde ver Cobertura sin filtros?

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