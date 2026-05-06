147 pasajeros, de ellos 14 españoles, se encuentran confinados en sus camarotes el crucero con el brote de hantavirus

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España acogerá el crucero afectado por un brote de hantavirus, que llegará en los próximos días a Tenerife. Finalmente, Sanidad ha aceptado la petición de la Organización Mundial de la Salud. En el barco viajan 147 pasajeros, de ellos 14 son españoles. Se ha podido conocer que, cinco de ellos son de Cataluña, tres son madrileños, tres asturianos, una valenciana y hay un ciudadano gallego. Los pasajeros que se encuentran en el interior de la embarcación pasan las horas confinados en sus camarotes para evitar contactos y contagios, según ha podido conocer 'Informativos Telecinco'.

Los pasajeros pasan las horas relatando la situación en redes sociales y los momentos que están viviendo. "Primero momentos de pánico y ahora esa espera hasta el desembarque en aguas Canarias sin que aparentemente haya ningún síntoma entre los ciudadanos españoles", ha explicado Ricard Martín a 'Informativos Telecinco'.

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Los españoles que se encuentran en el interior del crucero afectado

Aitana Forcén-Vázquez es una de las ciudadanas españolas que viajan en el crucero. Esta oceanógrafa valenciana que trabaja desde hace un varios años en el crucero como guía polar es una de los 14 españoles que hay a bordo del crucero. Cinco de los ciudadanos españoles que se encuentran en el interior del crucero son catalanes, tres madrileños, una valenciana y uno de ellos es gallego. Ninguno de ellos presenta síntomas y están en buen estado de salud.

Ricardo Hevia es otro de los ciudadanos españoles que viajan a bordo del crucero de lujo 'MV Hondius'. Este gallego de 50 años que no presenta síntomas, según informa la Consellería de Sanidade, es uno de los pasajeros que se encuentran confinados en su camarote del crucero de lujo.

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Coincidiendo con la información ofrecida por la Consellería de Sanidade, su propia hermana ha concedido una entrevista a 'Faro de Vigo' en la que vuelve a incidir en que este hombre gallego de 50 años se encuentra "bien" a bordo del crucero. La hermana de este ornitólogo natural de la localidad coruñesa de Cariño ha explicado que se comunica habitualmente con su hermano, pese a la mala cobertura que hay en la zona donde se encuentra la embarcación.

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Además, la mujer ha destacado que "su hermano no presenta síntomas compatibles con la enfermedad y no muestra temor por su estado de salud, a pesar de haber compartido con los otros pasajeros zonas comunes", recogen desde el medio de comunicación anteriormente citado. Finalmente, la hermana de Ricardo Hevia también ha explicado que, pese a estar dentro del crucero en el que hay un brote de hantavirus, desde la organización de la embarcación no se le ha realizado "ningún test médico" al pasajero gallego.

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¿Cómo pasan el tiempo los pasajeros confinados en el crucero con el brote de hantavirus?

Jake es otro de los pasajeros que viajan en el crucero y que se encuentra confinado tras el brote de hantavirus detectado en la embarcación. El influencer británico de viajes fue uno de los pasajeros que entró en pánico en las redes sociales.

Tan solo unas horas después, el creador de contenido británico ha subido una foto en sus redes sociales en la que aparece sonriendo: "Me encuentro bien, estoy tomando algo de aire fresco, tenemos buena comida e intento centrarme en lo positivo". Según ha contado el mismo, los pasajeros pasan el tiempo viendo películas. Los 147 personas a bordo están aislados en sus camarotes manteniendo la distancia física y evitando interacciones sociales.

"La situación está bajo control", según uno de los pasajeros del crucero

Kasem este otro influencer de viajes que se encuentra a bordo del barco. En su caso, Kasem fue uno de los que mostró en sus redes sociales cómo trasladaron el cuerpo del primer fallecido y, también, a su esposa enferma a Sudáfrica, que falleció días más tarde. y Además, este creador de contenido también ha relatado cómo la preocupación se instalaba entre el pasaje al ver poco a poco los síntomas del virus propagándose en otras personas.

Ahora, Kasem ha tranquilizado a sus seguidores y ha asegurado que la situación está bajo control y que desea la pronta recuperación de los enfermos: "La situación está bajo control y solo deseamos una pronta recuperación a quienes están enfermos".

La cronología en el crucero afectado por el brote de hantavirus

El buque zarpó de Ushuaia (Argentina), el 1 de abril de 2026 y siguió un itinerario a través del Atlántico Sur, con múltiples escalas en regiones remotas y ecológicamente diversas. Dos de los pasajeros fallecidos, habían realizado un viaje por Sudamérica, incluyendo Argentina y Chile, antes de embarcar en el crucero. Se desconoce el grado de contacto del resto de los pasajeros con la fauna local durante el viaje o antes del embarque en Ushuaia.

El buque transporta un total de 147 personas, incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes. Los pasajeros y la tripulación a bordo representan 23 nacionalidades, de los cuales 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española.

Por el momento, se han confirmado seis casos de hantavirus - (dos confirmados por laboratorio y cuatro casos sospechosos), además hay un pasajero en investigación por contacto estrecho; por este motivo desde la OMS se habla de 7 casos. De ellos, tres personas han fallecido durante o después del viaje, aunque no todas las muertes han sido atribuidas por ahora al virus aún; y un cuarto pasajero se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo.

El 2 de mayo de 2026, la OMS recibió una notificación del Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005 del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre un brote de enfermedad respiratoria aguda grave a bordo de un buque de pasaje por el Atlántico Sur.

El 6 de abril, un pasajero inició un cuadro caracterizado por fiebre, cefalea y diarrea leve mientras se encontraba a bordo. En los días siguientes, su estado clínico empeoró progresivamente, presentando distrés respiratorio severo, falleciendo el 11 de abril, sin que se llegaran a realizar pruebas microbiológicas. El cuerpo fue desembarcado posteriormente en la isla de Santa Elena el 24 de abril.

Los síntomas que presentan los pasajeros afectados por el hantavirus

Ese mismo día desembarcó también su mujer que presentaba síntomas gastrointestinales. Su situación clínica presentó un rápido deterioro por lo que fue trasladada vía aérea a Sudáfrica, falleciendo pocas horas después en el hospital, el 26 de abril. Días más tarde, el 4 de mayo, se confirmó mediante PCR que la causa fue una infección por hantavirus.

El 24 de abril, de nuevo navegando, un tercer pasajero comenzó con fiebre, dificultad respiratoria y un cuadro compatible con neumonía. Su estado se agravó en los días siguientes por lo que fue evacuado en avión a Sudáfrica el 27 de abril, donde permanece ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos. El diagnóstico de infección por hantavirus se confirmó por PCR el 2 de mayo.

El 28 de abril otro pasajero desarrolló a bordo un cuadro de neumonía, iniciado el con fiebre y malestar general, que evolucionó rápidamente hacia el fallecimiento el 2 de mayo. Además, hay dos casos sospechosos y un contacto de alto riesgo continúan a bordo del crucero, que se encuentra fondeado en Cabo verde, y que son los pasajeros que esperan ser evacuados.

¿Cómo se trasmite el hantavirus?

Los hantavirus se transmiten principalmente por el contacto con heces u orina de roedores infectados o con superficies contaminadas y, dado que los hantavirus presentes en Europa no se transmiten de persona a persona y que no se ha detectado ningún caso de infección en España, el riesgo general de transmisión de esta enfermedad se considera "muy bajo".