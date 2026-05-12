La manzana, la fruta perfecta para tus viajes

telecinco.es 12 MAY 2026 - 11:29h.

Sus numerosas variedades hacen que sea una fruta que se pueda consumir en cualquier momento

La sostenibilidad forma parte de su sabor

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La manzana es una de las frutas más producidas a nivel mundial. Esto no ocurre por azar. Sus más de 7.000 variedades permiten que se adapte a todos los tipos de paladares y sea una fruta que encaje en cada momento. Es el snack inteligente que predomina por su sabor increíble.

El proceso hasta que la fruta llega a la mesa está muy cuidado. Desde que sale la primera flor en el árbol hasta que los recolectores la cogen en el momento justo. Cuando coges una manzana de este tipo tienes la sostenibilidad en la mano.

Dentro de Manzanas Evelina no solo hay un tipo. Te la puedes encontrar desde rojas hasta amarillas, pero todas ellas con una frescura que se percibe desde el primer mordisco. Cada manzano cuenta con los cuidados necesarios. La luz que necesita para crecer y el espacio para que se hagan grandes y jugosas. Y en cada una de las manzanas hay puesta pasión, esmero y cariño.

Su calidad está garantizada en todo el proceso. Pasa sofisticados controles desde que se cultiva en la tierra hasta que está en las estanterías de las tiendas. Esta gestión y cuidado durante toda la producción hace que tenga un valor añadido. Cada paso que da la manzana (cultivo, cosecha, almacenaje, envasado y carga) hace que el bocado sea perfecto.

Cualquier momento es perfecto para una manzana

Lo bueno de esta fruta es que la puedes encontrar en todas las estaciones del año y tienes asegurada la presencia de Manzanas Evelinas en supermercados en diferentes formatos.

Estas propiedades le hacen ser una de las frutas perfectas para tus viajes. Solo tienes que cogerla de tu frutero y meterla en tu bolso o mochila para en el momento en el que te apetezca hincarle el diente. Es el snack que necesitas para cualquier momento y situación. La sencillez siempre gana. Con Manzanas Evelina solo tienes que morder y disfrutar. ¡Prueba el snack inteligente hoy!