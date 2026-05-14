El mejor aliado de las chicas de 'La isla de las tentaciones 10' antes de cada hoguera

Telecinco.es 14 MAY 2026 - 17:44h.

Calvin Klein Euphoria Elixir acompaña a las protagonistas de esta edición antes de enfrentarse a las hogueras

La nueva colección de perfumes de Calvin Klein es la mejor aliada de Yuli antes de descubrir las imágenes de Lucas en Villa Montaña

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Las hogueras no se van haciendo más sencillas para sus protagonistas conforme pasan los días porque los participantes de ‘La isla de las tentaciones 10’ siempre van nerviosos, expectantes por saber qué está ocurriendo entre sus parejas y las tentaciones de estas en la otra villa.

En las hogueras se desatan las emociones, pero antes de la tempestad, siempre hay un momento de calma, en el que los participantes reflexionan acerca de qué esperan ver realmente en la tablet durante las hogueras. Ese momento ocurre cuando se están preparando para salir de la villa e ir al encuentro con Sandra Barneda en la playa, un instante en el que necesitan insuflarse ánimos para afrontar la tormenta emocional que se les avecina.

Al prepararse para conocer cuánto han avanzado sus parejas con sus solteras favoritas, Mar, Yuli, Leila y Alba miran las fotos de sus parejas, huelen sus peluches y tratan de encontrar el aliado perfecto para llegar con seguridad y confianza a la hoguera.

Es en ese momento en el que entra en juego Calvin Klein Euphoria Elixir, que es el aliado que encuentran las participantes de ‘La isla de las tentaciones 10’ para sentirse empoderadas al llegar a la hoguera.