Lorena Romera 29 JUN 2026 - 11:11h.

La ganadora de 'Supervivientes' revela el dineral que le han ofrecido por su exclusiva nueva casa

Sofía Suescun y Kiko Jiménez inauguran 'villa playa' y enseñan el espectacular resultado

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Sofía Suescun, ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', revolucionaba hace unos días a sus seguidores anunciando su mudanza definitiva a 'villa playa', como ha bautizado a su ya más exclusiva adquisición inmobiliaria. Ahora, a través de un detallado vídeo, la influencer de Pamplona ha abierto las puertas de su espectacular refugio en Alicante y ha desvelado el precio que le han ofrecido ya por la que ya es la casa de sus sueños.

El vídeo arranca con un house tour en el que la hija de Maite Galdeano presume de una vivienda que destaca por su arquitectura vanguardista y el dominio absoluto del color blanco y la madera. El recorrido se inicia en la joya de la corona: la zona exterior, lo que más están aprovechando desde que se instalaron hace apenas unos días.

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Allí, la creadora de contenido muestra una impresionante piscina de diseño con un sistema de iluminación nocturna, rodeada por un jardín de césped ideal para el relax, tomar el sol o hacer deporte. La fachada, de dos plantas, combina grandes bloques geométricos con paneles de madera que le aportan calidez a la imponente estructura.

Al adentrarse en el inmueble, la pareja de Kiko Jiménez va desengranando los detalles de un interior pensado para el lujo y la comodidad. En la planta baja destaca una cocina de ensueño -una de las zonas favoritas de su chico-, diseñada bajo un concepto totalmente abierto y conectada directamente con el salón.

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El espacio está presidido por una enorme isla central de mármol blanco veteado con una mesa supletoria, equipada con electrodomésticos integrados en tonos madera oscura. Todo el espacio cuenta con una gran luminosidad gracias a unos inmensos ventanales. Para rematar esta planta, una escalera flotante con barandillas de cristal conduce a la zona más privada de las habitaciones.

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Tras mostrar con orgullo cada rincón de lo que describe como el "casoplón" de sus sueños, Sofía Suescun consigue dejar en auténtico shock a sus seguidores al desvelar un inesperado dato. Al ser preguntada de forma directa por el precio que le ha costado la propiedad, la navarra esquiva responder asegurando entre risas que revelar esa cifra en público "queda feo". A cambio, la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' desvela que, a día de hoy, ya le han ofrecido 1,2 millones de euros por su nueva casa en la playa.