Lorena Romera 29 JUN 2026 - 13:35h.

El exfutbolista ha comenzado a inculcar la fe musulmana a los hijos que tiene con Jessica Bueno

Jessica Bueno reacciona a las acusaciones de Jota Peleteiro sobre su divorcio: "No reconoce su responsabilidad como padre"

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Jota Peleteiro ha compartido a través de su perfil de Instagram un momento de lo más significativo para él. El exfutbolista ha publicado una fotografía en sus redes con la que ha anunciado que, de manera oficial, ha empezado a inculcar la fe islámica a sus hijos, Jota Jr y Alejandro, en común con Jessica Bueno, y al pequeño Mansour, fruto de su relación con Ajla Etemovic.

El empresario ha hecho partícipes a sus followers de este señalado momento para él con una fotografía en la que se puede ver a tres de sus hijos ataviados con las túnicas tradicionales de la fe islámica. Una imagen en la que aparecen todos de la mano y que ha acompañado de una potente reflexión en inglés donde explica la importancia que tiene para él la transmisión de estos valores (casi dos años y medio después de su conversión al islam).

En su mensaje, el fundador, CEO y presidente de GroInn, se enfoca principalmente en la herencia espiritual que desea dejar a los suyos: "Un legado no se construye por casualidad, se gana, se protege y se transmite con honor. Ya se han sentado las bases; ahora por fin puedo concentrarme en el último gran paso".

"Legado que perdurará por generaciones"

Para el gallego, los cimientos ya están asentados: "Si Dios quiere, estos tres jóvenes, bendecidos con la bondad en sus corazones, junto a su hermano mayor, cuya ausencia se siente profundamente en esta foto, llevarán esta tradición mucho más allá de mi tiempo. Esto es más que una familia, es el comienzo de un legado que perdurará por generaciones".

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Invocando la protección divina con un sentido Inshallah (si Dios quiere), Jota ha dedicado unas emotivas palabras a los pequeños de la casa. Una publicación en la que se ha acordado de Fran Rivera, el hijo de Jessica Bueno y Kiko Rivera al que, durante muchos años, crío como si fuera suyo. Con esta publicación, el exfutbolista demuestra que la fe islámica no es solo una elección personal, sino un pilar fundamental en la educación, las costumbres y el futuro que pretender inculcarle a su familia.