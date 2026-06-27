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María acude a 'Hay una cosa que te quiero decir' dispuesta a poner fin al distanciamiento que mantiene con su hijo David y con su nuera, María José, pero solo esta ha acudido al plató del programa. Una vez allí, suegra y nuera se han visto las caras y han vivido un tenso reencuentro después de tres años enfrentadas. María dice no saber por qué su hijo y su nuera no le hablan y María José ha tirado de la manta y ha contado, entre reproches, algunos de los feos que ha tenido con ella.

La remitente del mensaje lo tiene claro: quiere pedirle perdón a su nuera y recuperar el contacto tanto con ella como su hijo, pero se ha encontrado con un muro de hormigón, pues María José es incapaz de mirar la pantalla en la que se encuentra la madre de su marido. Cuando Jorge Javier Vázquez comienza a indagar en la razón de su actitud, descubre las cosas que tanto le han dolido a la invitada como, por ejemplo, que su suegra la llegó a llamar "gorda y fea".

Le reprocha a su suegra sus feos y aclara por qué no quiere tener relación con ella

Al parecer, suegra y nuera discutieron hace tres años y, desde entonces, no se hablan: "Han pasado muchas más cosas, contra mí y contra mi pareja", confiesa María José. Dice que su suegra se metía mucho en sus vidas, le hacía feos y que nunca se sintió aceptada ni valorada ni querida por ella: "Decía que era poco para su hijo. Mi pareja también lo ha pasado mal y ha valorado las cosas". Cuando María le pide a su nuera que le diga qué ha hecho para que su hijo no le habla, su nuera es tajante con su respuesta: "Lo sabes bien y no voy a hablar".

María José advierte que su discusión con su suegra la dejó destrozada y que ha habido más feos que no piensa destapar. Eso sí, deja bien claro que María nunca la ha visto con buenos ojos y que siempre le echado en cara "que no fuera suficiente para su hijo". Por otro lado, desvela que, cuando María ha tenido pareja, no existían para ella el resto de su familia "y ahora que se ha visto sola... es demasiado tarde". Es más, una de sus parejas también ha hecho comentarios insultantes hacia su físico: "Nunca me he sentido a gusto".

Se niega a reconciliarse con su suegra: "Nunca me ha aceptado"

Durante toda su intervención, María José se ha mostrado muy tajante con su posición: no quiere volver a tener relación con ella e insiste en que la versión de María no es del todo verdad. Por eso, cuando ha llegado el momento de decidir si quería retirar el sobre o no y así iniciar un camino de reconciliación entre ellas, se ha mostrado reacia: no se cree su perdón y se marcha sin un abrazo. Por su parte, María le pide a su suegra que recapacite para volver a retomar el contacto de aquí en adelante.