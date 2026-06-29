La cantante se encuentra en medio de su 'Lux Tour', su proyecto más ambicioso hasta la fecha, con un total de 42 conciertos confirmados

Rosalía reaparece tras su "emergencia familiar" al retomar su gira en Boston y explica cómo se encuentra: "Es difícil seguir adelante"

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Rosalía ha compartido uno de sus textos más personales hasta la fecha. A través de su newsletter La Tour Life, la artista catalana ha dejado a un lado el personaje para sincerarse sobre cuál está siendo el gran desafío de esta última gira: la soledad, la incertidumbre, el precio de vivir constantemente rodeada de maletas, aeropuertos, cambios de horario y la sensación de no pertenecer ya a ningún lugar.

"Estoy de gira. He estado en Europa, ahora estoy en USA y pronto estaré en Latinoamérica (si Dios quiere). Llegados a este punto creo que debo estar en el ecuador del tour y curiosamente cada vez me da por hablar más en el escenario. Decir lo primero o lo segundo que te viene a la mente cuando tienes un micrófono en la mano. El otro día en el show de Nueva York me puse a hablar de esta vida loca y días después me quedé pensando en ello, así que me dispongo a tirar de ese hilo", comienza escribiendo la intérprete de 'Berghain'.

Tal y como asevera, "la vida nomádica no es para cualquiera". "Mis respetos a todas las personas que viven así. Hay que ser valiente para ser nómada. Entiéndase por vida nomádica aquella vivida con la casa a cuestas y de forma desprendida. El desprendimiento, por cierto, no es opcional porque buena parte de lo que llevas a cuestas lo perderás por el camino. Vivir cambiando siempre de lugar, lejos de lo tuyo y de los tuyos o del lugar en que naciste. Vivir lejos de todo aquello que amas y odias pero que irremediablemente te recuerda quién eres".

Para ella, vivir así es una "renuncia desgarradora", porque casa u hogar "no es solo refugio", puede ser "el eje simbólico que te sostiene". "Casa puede ser tu persona o tu clan, puede ser un olor, cuatro paredes o tu ciudad", indica la compositora.

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"No me extraña que la mayoría de los artistas suelan rajar cuando hablan de la tour life y muchos se den a cualquier anestésico para sobrellevarla porque la tour life no es una broma". En su caso, por eso intenta construir un hogar en cada ciudad que visita, aunque "nada ni nadie te prepara realmente para construir y destruir tu casa cada día".

Su día a día en cada hotel en el que se hospeda mientras está de tour se resume en: "El dibujo de alguien que quieres encima de la mesita de noche, las camisetas colgadas cuidadosamente en el ropero, las lámparas que apagas y enciendes hasta dar con la buena luz, los libros apilados que nunca tendrás tiempo de leer o la figurita decorativa de mierda que escondes dentro de uno de los armarios del hotel porque no soportas verla ni un segundo más".

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Sobre este aspecto, tal y como indica, "aún me sorprende la soberbia con la que a veces puedes caminar y observar estos espacios como si fueran tuyos, como si por un segundo te creyeras tu propia mentira de que esa habitación de hotel te pertenece".

Finalmente, Rosalía reconoce que muchas veces resulta complicado mantenerse estable cuando el trabajo la obliga a cambiar de país cada escasos días. "Todo esto es mi forma de decir que cada vez que tengo amor por un lugar también tengo razones para no querer irme y es también mi forma de decir que me da miedo no tener raíces en ningún lugar, pero sé que en el fondo llevo todo lo que importa dentro de mí y hay cosas que nunca podré perder porque soy y siempre será un archivo de todo aquello que he amado".

Sus palabras llegan en pleno 'LUX Tour', una gira mundial que está recorriendo Europa, Estados Unidos y Latinoamérica con un total de 42 conciertos confirmados y que está siendo la producción más ambiciosa de su carrera.

Precisamente durante esta gira, la cantante se vio obligada a aplazar tres conciertos previstos en Miami y Orlando debido a una "emergencia familiar". La promotora confirmó entonces que las actuaciones serían reprogramadas cuando fuera posible. Días después, Rosalía reapareció sobre el escenario en Boston, donde quiso agradecer personalmente el apoyo recibido por parte de sus seguidores.