Cómo reducir el gasto en tus facturas con una de las 10 mejores compañías de luz del 2026

telecinco.es 14 MAY 2026 - 12:42h.

Comparativa de las 10 mejores compañías de luz en 2026 en España: Tarifas, ventajas y recomendaciones para ahorrar en la factura de electricidad

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Cuando se acerca el calor, todos pensamos en lo mismo: el aire acondicionado. Y con él, la factura de la luz. Cada verano pasa igua, sube el consumo, suben los precios y sube la preocupación. Por eso, elegir bien la compañía energética es una decisión que puede marcar la diferencia entre un verano tranquilo o uno lleno de sustos. Una mala tarifa puede suponer cientos de euros de diferencia en la factura entre junio y septiembre.

El mercado energético español está más vivo que nunca. Hay tarifas fijas, variables, indexadas, dinámicas, con servicios extra, con energía renovable, sin permanencias... Y cada compañía intenta destacar por algo. Hemos elaborado esta comparativa con las 10 mejores compañías de luz del 2026 para ayudarte a entender qué ofrece cada una, qué ventajas tiene y para qué tipo de hogar encaja mejor.

Top 10 compañías de luz del 2026

Plenitude - La mejor para hogares sostenibles

Plenitude se está posicionando como una de las compañías más interesantes para quienes quieren combinar ahorro y consumo responsable. Su propuesta gira alrededor de la energía renovable, el autoconsumo y una gestión sencilla desde la app.

Lo más destacado

Tarifas fijas, variables e indexadas.

Energía 100% renovable certificada.

Sin permanencia en la mayoría de planes.

Soluciones para placas solares y comunidades energéticas.

App intuitiva para controlar consumo y facturas.

Ideal para: hogares que quieren reducir consumo y apostar por energía verde.

Ver tarifa y condiciones

Frank Energy - La más tecnológica

Frank Energy apuesta por un modelo mucho más inteligente y flexible. Su tarifa funciona ligada al precio real del mercado, permitiendo ahorrar en las horas más baratas del día. Todo gira alrededor del control desde el móvil y la automatización del consumo.

Lo más destacado

Tarifa dinámica vinculada al mercado eléctrico.

Electricidad 100% renovable.

Sin permanencias ni letra pequeña.

App con seguimiento en tiempo real.

Compatible con coche eléctrico, baterías y autoconsumo.

Ideal para: usuarios digitales, teletrabajadores y hogares con consumo flexible.

Ver tarifa y condiciones

Gana Energía - La más tranquila y sencilla

Gana Energía destaca por algo que muchos valoran más de lo que parece: una atención clara. Tiene tarifas competitivas, energía verde y un servicio al cliente muy bien valorado.

Lo más destacado

Tarifas fijas y variables.

Energía 100% renovable.

Sin permanencias.

Atención al cliente cercana.

Contratación rápida y sencilla.

Ideal para: familias que quieren pagar lo justo y olvidarse de problemas.

Ver tarifa y condiciones

Octopus Energy - La mejor para ahorrar adaptando horarios

Octopus Energy se ha convertido en una de las compañías más innovadoras gracias a sus tarifas inteligentes y herramientas digitales. Permite aprovechar las horas en las que la electricidad cuesta menos.

Lo más destacado

Tarifas dinámicas y fijas.

Energía 100% renovable.

Sin permanencia.

App con precios por horas.

Integración con coche eléctrico y baterías.

Ideal para: personas que quieren optimizar al máximo su consumo.

Ver tarifa y condiciones

Holaluz - La pionera en energía verde

Holaluz lleva años siendo una referencia para quienes buscan una compañía centrada en renovables y transparencia. También ofrece soluciones de autoconsumo solar para viviendas particulares.

Lo más destacado

Tarifas fijas y variables.

Energía renovable certificada.

Sin permanencias.

Instalación de placas solares.

Facturación clara y sencilla.

Ideal para: consumidores comprometidos con la sostenibilidad.

Ver tarifa y condiciones

Nexus Energía - La más flexible para autónomos

Nexus Energía combina experiencia en empresas y tarifas adaptadas para hogares y pequeños negocios. Tiene opciones bastante flexibles y tarifas indexadas competitivas.

Lo más destacado

Tarifas fijas e indexadas.

Opciones de energía renovable.

Contratos flexibles.

Servicio de luz y gas.

Buena opción para autónomos y pymes.

Ideal para: pequeños negocios y hogares con consumo medio-alto.

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Tarifalo - El mejor comparador para encontrar ofertas

Tarifalo no vende energía directamente, pero ayuda a comparar tarifas entre distintas compañías para encontrar la opción más rentable según el consumo de cada hogar.

Lo más destacado

Comparador de tarifas de luz y gas.

Cálculo personalizado de ahorro.

Comparación rápida entre compañías.

Cambio de comercializadora sin papeleo.

Uso gratuito.

Ideal para: usuarios que todavía no saben qué compañía contratar.

Ver tarifa y condiciones

Iberdrola - La más sólida y tradicional

Iberdrola sigue siendo una de las eléctricas más grandes del mercado y una de las preferidas por quienes buscan estabilidad, oficinas físicas y atención 24 horas.

Lo más destacado

Tarifas fijas y variables.

Amplia red de atención al cliente.

Servicio técnico 24h.

App para controlar consumo.

Opciones de autoconsumo y carga VE.

Ideal para: usuarios que priorizan respaldo y seguridad.

Ver tarifa y condiciones

TotalEnergies - La mejor para combinar luz y gas

TotalEnergies destaca por sus paquetes conjuntos de luz, gas y movilidad eléctrica. Una alternativa muy cómoda para centralizar todos los suministros.

Lo más destacado

Tarifas de luz y gas.

Descuentos por contratar varios servicios.

Opciones de energía renovable.

Soluciones para coche eléctrico.

Contratos flexibles.

Ideal para: hogares con calefacción de gas o coche eléctrico.

Ver tarifa y condiciones

Repsol - El ecosistema más completo

Repsol ha creado una oferta que mezcla luz, gas, carburante y servicios del hogar en un mismo entorno. Todo se gestiona desde su app Waylet, con descuentos y ventajas acumulables.

Lo más destacado

Tarifas de luz y gas.

Beneficios y descuentos en Waylet.

Servicios de mantenimiento.

Red de carga para coche eléctrico.

Packs combinados para familias.

Ideal para: hogares que quieren centralizar todos sus servicios energéticos.

Ver tarifa y condiciones

¿Qué compañía de luz es mejor para ti?

Mejor compañía para el verano y el aire acondicionado

Cuando llega el calor, el aire acondicionado se convierte en uno de los mayores gastos de la casa. Si puedes concentrar parte del consumo por la noche o en horas más baratas, las tarifas dinámicas de Frank Energy y Octopus Energy suelen ser de las más interesantes. En cambio, si prefieres pagar siempre un precio estable y olvidarte de cambios horarios, Plenitude y Holaluz ofrecen tarifas fijas bastante competitivas con energía renovable.

Mejor tarifa para smoothies si tienes piscina o jardín

Las viviendas con piscina, riego automático o iluminación exterior suelen disparar el consumo en verano. En estos casos, compañías como TotalEnergies y Repsol destacan por sus packs combinados de luz y gas, especialmente útiles para familias con un uso energético más alto. Nexus Energía también es una buena alternativa si buscas contratos más flexibles.

Mejor calidad-precio

Frank Energy y Gana Energía son dos de las opciones más equilibradas ahora mismo. La primera destaca por sus herramientas de control y ahorro inteligente, mientras que Gana Energía convence por su sencillez y una atención al cliente muy bien valorada. Si prefieres una tarifa estable y fácil de entender, Holaluz sigue siendo una apuesta bastante segura.

Mejor compañía para quien tiene coche eléctrico

Si cargas el coche eléctrico en casa, merece la pena buscar tarifas adaptadas a horarios nocturnos. Frank Energy y Octopus Energy tienen opciones muy pensadas para este tipo de consumo, mientras que Iberdrola destaca por su propia red de puntos de carga. Para quienes además tienen placas solares, Plenitude y Frank Energy permiten gestionar todo desde una misma plataforma.

Mejor para uso diario sin complicaciones

No todo el mundo quiere estar pendiente del precio de la luz cada hora. Si lo que buscas es una compañía fácil de gestionar y con atención clara, Gana Energía e Iberdrola siguen siendo de las opciones más cómodas. Y si todavía no tienes claro qué contratar, Tarifalo ayuda a comparar tarifas rápidamente según tu consumo.

Guía de compra: qué tener en cuenta antes de cambiar de compañía de luz

Tipo de tarifa

Tarifa fija

El precio del kWh se mantiene estable durante todo el contrato.

Usuarios que quieren saber cuánto pagarán cada mes.

Tarifa variable

El precio puede cambiar según las condiciones del mercado.

Personas abiertas a revisar tarifas periódicamente.

Tarifa indexada/dinámica

La luz cambia de precio cada hora según el mercado mayorista.

Consumidores que adaptan su uso para ahorrar.

Potencia contratada

Muchas viviendas pagan más de lo necesario por tener una potencia demasiado alta contratada. Revisarla puede ayudarte a ahorrar sin cambiar hábitos de consumo.

2,3 kW: piso pequeño sin aire acondicionado.

3,45 - 4,6 kW: vivienda estándar con aire acondicionado.

5,75 - 6,9 kW: casas con varios aparatos de climatización.

Más de 9,2 kW: viviendas grandes o con calefacción eléctrica.

Energía renovable

Si quieres contratar energía verde de verdad, revisa que la compañía tenga Garantías de Origen (GdOs). Son los certificados que acreditan que la electricidad procede de fuentes renovables como la solar, eólica o hidráulica.

Permanencias y penalizaciones

Antes de contratar, revisa si existe permanencia. Muchas compañías ya ofrecen contratos flexibles y sin penalizaciones, algo importante en un mercado donde las tarifas cambian constantemente.

Herramientas digitales

Las mejores apps permiten controlar el gasto en tiempo real, recibir alertas de precio o programar consumos para ahorrar. Frank Energy, Octopus Energy y Holaluz son algunas de las compañías que más están apostando por este tipo de herramientas.

Preguntas frecuentes sobre compañías de luz y gas

¿Puedo cambiar de compañía de luz en cualquier momento?

Sí. Cambiar de comercializadora es gratis y no implica cortes de suministro. El proceso suele tardar desde unos días hasta dos semanas, dependiendo de la compañía.

¿Qué diferencia hay entre comercializadora y distribuidora?

La distribuidora es la empresa encargada de llevar la electricidad hasta tu vivienda. La comercializadora es la que te cobra la factura y con la que contratas la tarifa.

¿Es mejor una tarifa fija o indexada en verano?

Depende de tus hábitos. Las tarifas indexadas pueden ser más baratas si aprovechas las horas valle, mientras que las tarifas fijas ofrecen más estabilidad durante los meses de mayor consumo.

¿Qué significa que la energía sea 100% renovable?

Quiere decir que la electricidad consumida está respaldada por certificados oficiales que garantizan su origen renovable.

¿Cuánto puedo ahorrar cambiando de compañía?

El ahorro depende del consumo y de la tarifa actual, pero muchos hogares consiguen reducir bastante la factura simplemente eligiendo una tarifa más adaptada a su día a día.

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