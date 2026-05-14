Celia Molina 14 MAY 2026 - 12:26h.

El cantante ha pedido perdón por haber dicho "A ver si se va ya el chino ese", en referencia al mayor acreedor del club, Peter Lim

Dani Martín brilla en el Navarra Arena con un concierto lleno de nostalgia y homenajes: "Es mi sueño cumplido"

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Meses después de que Dani Martín tuviera que pedir perdón por haber instado a su público a "no votar a nadie" en las próximas elecciones, el cantante ha vuelto hacer unas polémicas declaraciones en su último concierto en Valencia. Delante de las 20.000 personas que fueron a verle en el 'Roig Arena', en el marco de su gira '25 p*t*s años', en la que hace un repaso completo de toda su carrera, Dani hizo referencia a Peter Lim, el mayor acreedor del Valencia C.F, a quienes muchos valencianos acusan del deterioro del club:

"A ver si se va el chino es ya, ¿no? Amo el Valencia, tengo a muchos amigos aquí. Es un gran club", dijo, causando una gran reacción entre los asistentes y también entre los usuarios de las redes sociales que le escucharon posteriormente. Ante la oleada de críticas que han generado sus palabras, teñidas de xenofobia al referirse a Lim despectivamente como "chino", el artista se ha visto obligado a pedir perdón a través de sus redes sociales:

"Lo que tengo que hacer es pedir disculpas"

"Buenas tardes, estoy aquí para decir que, a veces, los seres humanos nos equivocamos. En un ambiente de desinhibición, como fue el concierto del sábado en Valencia, hice unas declaraciones desafortunadas, dirigiéndome a un directivo del Valencia C.F.", ha dicho al inicio de su último vídeo.

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"Igual que tengo voz para decir una cosa, aunque fuera, como he dicho, en un tono desinhibido, y en un contexto donde hablaba de una serie de cosas sobre cómo estamos viviendo algunos equipos este final de liga, creo que lo dije no tiene justificación y lo que tengo que hacer es pedir disculpas. Si alguien se ha sentido ofendido, pido perdón, como he hecho toda mi vida. Un abrazo enorme, de corazón y gracias por lo bien que me habéis hecho sentir en Valencia estos días", concluye en la grabación.

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"A ver si se va el chino ese ya, ¿no?"

Peter Lim es el accionista mayoritario del Valencia C.F. - desde marzo de 2025, su hijo, Kiat Lim, asumió el cargo de presidente - y su figura ha generado mucho rechazo entre los seguidores del equipo por su "desastrosa gestión", caracterizada por la falta de inversión, la venta de jugadores estrella, la inestabilidad institucional y la parálisis en la construcción del nuevo estadio. Hasta Santiago Cañizares han llegado a decir que hubiese sido capaz de cancelar su boda si Lim se marchaba del club.

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Esta es, por tanto, la segunda vez que Dani Martín tiene que pedir perdón en los últimos cinco meses. Las disculpas sobre Peter Lim ha llegado tiempo después de que el cantante tuviera que retractarse por haber animado a su público a no votar, para que "los políticos se dieran cuenta de que no representan a los españoles". Tras esta declaración, tuvo que decir que "votar es lo más necesario en un Estado de Derecho" y que sus palabras fueron fruto del "hartazgo" de la situación social actual de España.