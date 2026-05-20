telecinco.es 20 MAY 2026 - 09:30h.

La emprendedora sevillana protagoniza el tercer episodio de Cobertura Sin Filtro, el videopodcast de Zurich Seguros, donde aborda junto a la psicóloga Alicia González las dudas y presiones al iniciar la vida adulta.

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Elegir qué estudiar, empezar a trabajar o sentir que deberías tener tu futuro resuelto demasiado pronto son situaciones habituales entre los jóvenes en España en la actualidad. El inicio de la vida adulta es una etapa de cambios, decisiones y una elevada carga emocional. Y aunque estas decisiones a veces parezcan definitivas, casi nunca lo son. De todo esto habla “Primeros pasos en la vida adulta”, Zurich Seguros y conducido por Laura Madrueño, que cuenta con la participación de la psicóloga Alicia González y, en esta ocasión, también con el testimonio de Elena Gortari.

En esta tercera entrega, Elena Gortari comparte su experiencia personal al comenzar su trayectoria profesional, compaginando sus estudios universitarios con la creación de contenido en redes sociales. Como muchos jóvenes, Elena se enfrentó a una gran decisión al terminar el colegio: elegir carrera. Finalmente se decantó por Marketing “por descarte”, mientras empezaba casi al mismo tiempo a construir su proyecto digital como creadora de contenido. Compaginar estudios y trabajo no fue sencillo, aunque contó siempre con el apoyo de sus padres para terminar los estudios. “Yo me vi con las capacidades de trabajar en redes y estudiar a la vez, pero defiendo a cualquiera que decida apostar por su futuro laboral y dejar aparcada la carrera”, afirma.

La psicóloga Alicia González señala que esta etapa suele ir acompañada de inseguridad y pone el foco en el contexto generacional. “Es muy probable que nuestros progenitores hayan tenido el mismo trabajo durante 30 años”, apunta. Frente a esos modelos más estables, en 2026 existen muchos más caminos profesionales, lo que amplía las opciones, pero también las dudas a la hora de elegir.

Cómo gestionar las expectativas propias y ajenas

Otro de los puntos clave es la presión por cumplir con las expectativas, tanto propias como del entorno. Alicia revela cómo afrontar estas exigencias e insiste en la importancia de la comunicación y de establecer límites para poder tomar decisiones más alineadas con el bienestar emocional.

La necesidad de hacerlo bien desde el principio o de no equivocarse puede generar una carga adicional. Pero como asegura la psicóloga: “Pensad que todos hemos estado ahí alguna vez y que nadie espera que seamos unos expertos”.

En definitiva, no tenerlo todo resuelto al inicio de la vida adulta es parte del proceso y aprender a gestionar esa incertidumbre es clave para avanzar con mayor seguridad y equilibro emocional. Elena lo resume así: “El miedo convive con todos nosotros, yo lo siento constantemente en mi vida. Pero eso significa que estamos creciendo. Es clave disfrutar del proceso y no solo obsesionarse con el objetivo”.

¿Dónde ver Cobertura Sin Filtro?

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