Lorena Romera 19 MAY 2026 - 16:47h.

La hija de Ortega Cano, duramente criticada: la acusan de copiar a Sofía y a Kiko y de "provocar con su desnudez"

Gloria Camila se emociona con el regalo de su novio, Álvaro García

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Gloria Camila ha recibido una oleada de críticas tras publicar un vídeo junto a su novio, Álvaro García. En el polémico clip, que sigue la tendencia de transiciones de moda en redes, la hija de Ortega Cano aparece primero en ropa interior. Acto seguido, su pareja va colocándole, prenda a prenda, un espectacular traje de flamenca. Una dinámica que, a muchos, ha recordado al contenido que publican Sofía Suescun y Kiko Jiménez. De ahí que muchos hayan acusado a la exconcursante de 'Supervivientes' de copiar a la pareja.

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La última publicación en Instagram de la influencer se ha convertido en una auténtica batalla campal entre sus detractores y sus incondicionales. Y es que la colaboradora de televisión ha recibido comentarios de todo tipo: desde los que la acusan de copiar a Sofía y a Kiko, hasta los que apuntan a su "desnudez" para buscar "atención".

"Copiando a Sofía Suescun y a Kiko Jiménez", comenta un usuario. El motivo por el que la señalan así es porque, al parecer, este formato de vídeo, con su pareja vistiéndola, guardaría cierto parecido con el contenido que publican habitualmente Sofía y Kiko en Instagram, donde el colaborador viste a la influencer con las prendas que elige él mismo. "He pensado exactamente lo mismo" o "totalmente", señalan otros, apoyando este parecido, "sospechosamente familiar".

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Pero otros han puesto el foco en otro asunto: la "desnudez". El hecho de que la joven aparezca en ropa interior al inicio del vídeo han hecho que muchos se pregunten sobre la "necesidad" de mostrarse así públicamente. Incluso la acusan de buscar el like fácil. "¿Era necesario verte semidesnuda?", "¿Qué necesidad de salir en tanga?" o "¿Salir en bolas al principio es necesario? Ah, espera, sí lo es, porque sabes que así pillas más visitas, ya que si ven teta o culo le van a dar me gusta y te van a comentar".

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Por el momento, Gloria Camila ha preferido no entrar al trapo ni responder a las acusaciones de copia a Sofía Suescun y a Kiko Jiménez ni a los mensajes que apuntan a una presunta provocación, dejando que sean los seguidores que la quieren quienes la defiendan de estos comentarios más juiciosos.