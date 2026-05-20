Patricia Fernández 20 MAY 2026 - 02:15h.

Claudia Chacón, tras muchas dudas, decide chocar la mano de María Lamela para sellar su reto más complicado en 'La mesa de las tentaciones'

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Quedaba pendiente en 'La mesa de las tentaciones' de Claudia Chacón algo más, la concursante tenía tiempo para pensarse si, después de cortarse 20 centímetros el pelo por recompensa, quería hablar con su novio además de algún premio más, por cortárselo al máximo con tijera, dando la respuesta durante la noche de 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

María Lamela le lanzaba una primera oferta de poder hablar con su novio por videollamada durante diez minutos y una hamburguesa que podía compartir con Maica, pero ella decidía que "no quería" solo eso y pedía algo más, lo que añadía un bote grande de cacao y una cesta de pan también para ella.

"No se puede negociar más, me dice Poseidón que es la última oferta", se plantaba la presentadora, momento en el que Claudia pedía consejo a sus compañeros: "Es muy difícil, no me decís nada". Pero ellos le dejaban esta decisión a ella: "Es tu pelo, piensa en cómo será tenerlo así de corto".

Todo mientras Julia, la madre de Claudia miraba todo esto muy atenta desde el plató de 'Supervivientes', viéndose en sus gestos que no lo estaba pasando nada bien. Y cuando veía que su hija estaba más cerca que nunca de aceptar no podía contenerse y se marchaba detrás de cámaras.

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Y cuando llegaba el momento en el que Claudia chocaba la mano de María Lamela, visiblemente emocionada, para sellar el trato que le lleva a cortarse el pelo al máximo este jueves en la gala con Jorge Javier Vázquez, su madre terminaba de estallar y se marchaba por la puerta del plató, lo que explicaba Ion Aramendi al acabar el programa: "Julia se ha ido porque Claudia ha aceptado raparse el pelo".

La madre de Claudia habla del lado más personal de su hija

Julia, la madre de Claudia, en una noche complicada y antes de su marcha del plató, ha hablado en exclusiva para nuestra web, dando los nombres de los rivales más fuertes de su hija y de cómo ha superado las inseguridades que arrastraba del pasado.