Kike Quintana 19 MAY 2026 - 15:25h.

El colaborador visita el estudio de Amor Romeira y descubre algunos de sus secretos mejor guardados

Desde su mayor éxito en la música, con la que "factura como si trabajara en Hacienda", hasta su relación con John Guts

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Chavales, no sabéis la odisea que pasé para visitar el estudio de grabación de la mismísima Amor Romeira. Yo iba pensando que iba a entrar a un estudio… y acabé dentro de un scape room diseñado por Satanás. Spoiler: casi me jubilo esperando abajo.

Toqué al telefonillo una, dos, tres veces… y nada. Yo ya pensaba que Amor pasaba de mí, como la celebritie que es. Cuando por fin me abren… empieza otra aventura. Pasillos, puertas, esquinas, vueltas… os juro que en cualquier momento esperaba encontrarme a Jumanji o a Íker Jiménez haciendo psicofonías, pero al final apareció la luz, y allí estaba ella: la Beyoncé canaria.

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Empezamos a hablar de música y me suelta que el mayor misil que ha sacado es Ubikaina. Y yo, que estoy muy a favor de la salud mental, lo tuve clarísimo: eso no es una canción, eso es una prescripción médica. Una dosis de Ubikaina después de cada comida y España funcionaría muchísimo mejor. Pero claro… yo no voy a un estudio solo a escuchar música.

Yo voy a por el salseo. Así que le pregunté directamente: “¿Ha habido mambo con John Guts?”. Amor empezó a descojonarse viva. Intentó escaparse diciendo: “¡Guacamole!”… pero yo seguí investigando como un agente infiltrado de Telecinco. Y entonces lancé la pregunta importante: “¿Pero al chaval se le empañan las gafas o no?”. Ella, llorando de risa, remata: “No se las pone”.

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Ahí os dejo el dato. Sacad vuestras propias conclusiones. Luego la vi grabando, cantando… y os digo una cosa: la tía canta MUY bien. De hecho le pregunté qué canción le había dado más dinero y me dijo que Ubikaina sigue facturando como si trabajara en Hacienda. Pero que ni ella sabe cuánto ha generado ya.

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Y también soltó una verdad bastante seria: que ella no puede hacer canciones “para músicos intensitos”. Que necesita hacer temazos comerciales para que la llamen, hacer bolos y currar. Y eso, aunque muchos no lo entiendan, también tiene muchísimo mérito. Y para cerrar… Amor se puso a cantar a la Pantoja… Y yo, que tengo más peligro que vergüenza, me puse a imitarla y a bailar como si me debieran dinero.

¡No os perdáis el vídeo porque es ABSOLUTA fantasía!