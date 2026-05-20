Las 10 mejores marcas y modelos de zapatos planos de 2026

telecinco.es 20 MAY 2026 - 11:33h.

Comparativa de zapatos planos y cómodos de mujer, entre ellos bailarinas, zuecos y sandalias, para que encuentres el mejor para ti antes de la llegada del calor

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Con la llegada del buen tiempo, encontrar un calzado fresco, versátil y cómodo se convierte en una prioridad. Y es que, durante los meses de primavera y verano, el pie tiende a dilatarse más por las altas temperaturas, por lo que elegir materiales transpirables y diseños ligeros resulta esencial para evitar molestias en el día a día. Con ello, los zapatos planos vuelven a posicionarse como una de las grandes tendencias de 2026, gracias a su equilibrio entre estilo y comodidad. Desde bailarinas minimalistas hasta sandalias planas o zuecos de ante, el mercado ofrece cada vez más opciones para quienes buscan un look elegante sin renunciar a la comodidad en el día a día.

Además, comprar online este tipo de calzado es hoy más sencillo y seguro que nunca, pues la mayoría de marcas cuentan con pasarelas de pago protegidas, envíos rápidos y políticas de devolución fáciles, lo que permite probar distintos modelos con total tranquilidad. En esta guía reunimos los mejores zapatos planos de 2026 para ayudarte a encontrar el modelo perfecto según tu estilo, presupuesto y necesidades diarias.

Sandalias trenzadas Thunder, de Ulanka

Sandalia artesanal que se adapta al pie con el uso

Recomendado para: Looks veraniegos desenfadados, prendas de lino, vestidos fluidos y estilismos de inspiración mediterránea.

Las Thunder de Ulanka son una de esas sandalias cómodas y fáciles de combinar que terminan convirtiéndose en un básico del verano. Su diseño de tiras trenzadas aporta un aire artesanal muy natural, mientras que la piel se adapta progresivamente al pie para caminar con mayor comodidad y sin rigideces.

Características principales:

Diseño: Sandalia plana abierta con acabado destalonado.

Sandalia plana abierta con acabado destalonado. Material: Piel trenzada con acabado flexible y transpirable.

Piel trenzada con acabado flexible y transpirable. Estilo: Inspiración boho y estética mediterránea.

Inspiración boho y estética mediterránea. Suela: Base plana ligera con pequeña amortiguación.

Lo mejor

La piel gana comodidad y flexibilidad con el uso.

Diseño muy versátil para combinar con ropa de verano.

Ligeras y prácticas para llevar de viaje.

A tener en cuenta

Al no tener cierre trasero, pueden cansar en caminatas largas.

La piel requiere cierto mantenimiento para conservar su aspecto.

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Zapatos animal print, de Desigual

El estampado protagonista que transforma cualquier look básico

Recomendado para: Mujeres que quieren añadir un toque moderno y atrevido a estilismos urbanos, looks de oficina relajados o conjuntos sencillos del día a día.

Desigual apuesta aquí por una bailarina plana con mucha personalidad, donde el estampado animal print se convierte en el centro de atención sin perder elegancia. Su diseño sencillo equilibra la fuerza del dibujo, haciendo que resulte más fácil de combinar de lo que parece, y a nosotros nos parece un modelo ideal que eleve tus looks básicos.

Características principales:

Diseño: Bailarina plana de escote bajo.

Bailarina plana de escote bajo. Estampado: Animal print texturizado inspirado en tendencias actuales.

Animal print texturizado inspirado en tendencias actuales. Construcción: Horma flexible y ligera para mayor comodidad.

Lo mejor

Da vida al instante a outfits básicos y neutros.

El escote favorece visualmente la pierna.

Muy ligeras y fáciles de guardar o transportar.

A tener en cuenta

La suela plana ofrece poco soporte en el arco plantar.

Al tener un diseño tan llamativo, no combinará con todo tu armario

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Zapatos Mocasín Borlas, de Bershka

Diseño destalonado para calzarlos en segundos con máxima comodidad

Recomendado para: Estudiantes, personas creativas o quienes buscan un zapato urbano cómodo para el día a día y el entretiempo.

Bershka apuesta por un formato híbrido que mezcla la imagen clásica del mocasín con la practicidad de un zueco abierto por detrás. El resultado es un modelo cómodo, moderno y muy fácil de llevar, perfecto para quienes priorizan rapidez y estilo casual.

Características principales:

Diseño : Mocasín destalonado tipo zueco.

: Mocasín destalonado tipo zueco. Detalles: Borlas decorativas y antifaz clásico delantero.

Borlas decorativas y antifaz clásico delantero. Suela: Piso plano de perfil minimalista.

Lo mejor

Muy cómodos de poner y quitar en el día a día.

Mezclan estética formal y relajada de forma original.

Buena opción económica para ir a la moda.

A tener en cuenta

El material sintético puede resultar menos transpirable.

Al caminar rápido puede producir algo de movimiento en el talón.

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Zapatos Balza, de UNISA

Diseño trenzado y calado para mantener el pie fresco incluso en verano

Recomendado para: Looks de oficina elegantes, reuniones formales en días cálidos o quienes buscan una alternativa refinada y cómoda al tacón.

UNISA reinventa las clásicas merceditas con un acabado trenzado mucho más ligero y transpirable. El modelo Balza mantiene la elegancia de un zapato cerrado, pero añade frescura y comodidad gracias a su diseño calado y a la sujeción de la pulsera ajustable.

Características principales:

Diseño: Mary-Jane plana con tira ajustable en el empeine.

Mary-Jane plana con tira ajustable en el empeine. Material: Piel trenzada con acabado microperforado.

Piel trenzada con acabado microperforado. Cierre: Hebilla metálica lateral para mejor ajuste.

Lo mejor

Excelente sujeción gracias a la correa del empeine.

Muy frescas y cómodas para temperaturas altas.

Acabado cuidado y elegante con sensación premium.

A tener en cuenta

El dibujo calado puede dejar marcas de sol tras muchas horas al exterior.

Precio más elevado que opciones básicas.

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Zapatos Casi Myra, de Camper

Diseñadas para adaptarse al pie como un auténtico guante

Recomendado para: Personas que caminan mucho, buscan máxima comodidad diaria y priorizan ergonomía y calidad frente a tendencias pasajeras.

Camper apuesta aquí por una bailarina minimalista con enfoque totalmente funcional. Las Casi Myra destacan por su ajuste anatómico, su piel extremadamente suave y una pisada cómoda pensada para aguantar largas jornadas sin renunciar a un diseño limpio y atemporal.

Características principales:

Diseño: Bailarina ergonómica de punta redondeada.

Bailarina ergonómica de punta redondeada. Material: Piel premium flexible y ultrasuave.

Piel premium flexible y ultrasuave. Suela: Goma resistente con buena amortiguación y agarre.

Lo mejor

Ajuste muy cómodo que evita presiones y rozaduras.

Materiales de alta calidad muy duraderos.

Diseño sencillo y fácil de combinar durante años.

A tener en cuenta

Estética muy minimalista y discreta.

Menos llamativas que otros modelos

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Zapatos Speedcat Suede, de PUMA

La reinterpretación en clave bailarina de una de las zapatillas más icónicas de los 2000

Recomendado para: Amantes de la moda urbana y fans de las zapatillas con personalidad

PUMA transforma su clásica Speedcat inspirada en el automovilismo en una bailarina deportiva con muchísimo carácter. El resultado mezcla estética retro, aire urbano y comodidad diaria en un modelo que se ha convertido en uno de los diseños más vistos del street style reciente.

Características principales:

Diseño: Bailarina deportiva de perfil bajo.

Bailarina deportiva de perfil bajo. Material: Ante suave combinado con detalles icónicos de la marca.

Ante suave combinado con detalles icónicos de la marca. Suela: Base de goma inspirada en neumáticos de competición con refuerzo envolvente en el talón.

Lo mejor

Diseño muy actual y con fuerte presencia en tendencias urbanas.

Suela cómoda y con buen agarre para uso diario.

Los cordones aportan mejor ajuste y estabilidad.

A tener en cuenta

El ante requiere bastante cuidado para evitar manchas y humedad.

Estilo claramente casual, poco adaptable a looks formales.

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Zapatos Kale Tabi Flats, de Ulanka

El diseño de puntera partida que convierte cualquier look básico en uno estiloso

Recomendado para: Perfiles creativos, amantes de la moda conceptual y personas que buscan piezas distintas para elevar estilismos diarios sencillos.

Ulanka apuesta por una reinterpretación muy actual del clásico diseño japonés Tabi, trasladándolo a una bailarina destalonada con aire vanguardista. El modelo Kale no pasa desapercibido: es minimalista en esencia, pero con una identidad muy marcada que rompe con lo convencional.

Características principales:

Diseño: Bailarina destalonada con puntera partida tipo Tabi.

Bailarina destalonada con puntera partida tipo Tabi. Material: Piel suave de acabado flexible.

Piel suave de acabado flexible. Cierre: Tira trasera ajustable para una mejor sujeción.

Lo mejor

Diseño muy original a un precio muy económico.

El formato destalonado aporta frescura al uso diario.

La horna amplia te hace sentir como si no llevases calzado.

A tener en cuenta

Diseño muy personal

Puede requerir calcetines

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Zapatos trenzados con lazada, de Sfera

La estética de ballet más romántica

Recomendado para: Looks femeninos, estilismos románticos y ocasiones diurnas como paseos, eventos relajados o conjuntos de primavera.

Sfera se suma a la tendencia balletcore con unas bailarinas de inspiración clásica que destacan por su acabado trenzado y sus largas cintas para anudar alrededor del tobillo. El resultado es un diseño muy visual, ligero y con un punto sofisticado que eleva cualquier look sencillo.

Características principales:

Diseño: Bailarina tipo ballet con lazada al tobillo.

Bailarina tipo ballet con lazada al tobillo. Acabado: Estructura trenzada con zonas caladas.

Estructura trenzada con zonas caladas. Detalle: Cintas textiles largas para ajuste y decoración.

Lo mejor

Estética muy femenina y altamente fotogénica.

Perfectas para combinar con faldas midi o pantalones tobilleros.

Muy transpirables gracias al tejido calado.

A tener en cuenta

Las cintas requieren buen ajuste para no desanudarse al caminar.

La punta es tan fina que, si te das un golpe, puedes hacerte daño.

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Chanclas Square, de Havaianas

El clásico de playa reinventado con una silueta geométrica más moderna

Recomendado para: Días de playa, piscina, paseos de verano y looks muy informales donde prima la comodidad y la frescura.

Havaianas actualiza su icónica chancla de dedo con una nueva forma de suela cuadrada que le da un aire más actual y urbano. Mantiene toda la esencia del caucho clásico, pero con un diseño más estilizado que encaja mejor también fuera del entorno puramente playero.

Características principales:

Diseño: Chancla de dedo con suela de acabado cuadrado.

Chancla de dedo con suela de acabado cuadrado. Material: Caucho premium resistente y flexible.

Caucho premium resistente y flexible. Uso: Acuático y casual de verano.

Lo mejor

Muy resistentes al agua y de secado rápido.

Diseño más moderno que la chancla clásica.

Extremadamente cómodas para uso diario en verano.

A tener en cuenta

Uso limitado a contextos informales.

Sin soporte para el arco plantar.

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Zapatos Boston con cordón trenzado, de Birkenstock

Comodidad extrema con plantilla anatómica que se adapta a tu pie

Recomendado para: Personas que priorizan la comodidad absoluta, largos paseos, viajes o estilismos minimalistas tipo normcore.

Birkenstock actualiza su icónico modelo Boston con un detalle de cordón trenzado sobre ante premium, manteniendo intacta su esencia funcional. La clave sigue siendo su plantilla anatómica de corcho y látex, que se adapta progresivamente al pie para ofrecer una pisada cada vez más personalizada y estable.

Características principales:

Diseño : Zueco cerrado delantero y destalonado trasero.

: Zueco cerrado delantero y destalonado trasero. Material : Ante natural suave de alta calidad.

: Ante natural suave de alta calidad. Suela: Plantilla anatómica de corcho y látex con base EVA.

Lo mejor

Soporte ergonómico que mejora la postura con el uso.

Materiales duraderos que envejecen con carácter.

Excelente aislamiento y confort en el día a día.

A tener en cuenta

Precio más elevado que otros modelos

Requiere un breve periodo de adaptación inicial.

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¿Qué zapato plano de mujer elegir?

El mejor para soportar largas jornadas de pie

Si pasas muchas horas de pie o recorres la ciudad caminando, necesitas un calzado con buena suela. Los zuecos de ante de Birkenstock destacan por su plantilla anatómica, que ayuda a distribuir el peso de forma equilibrada. Como alternativa más estilizada en piel suave, las bailarinas tipo guante de Camper ofrecen gran flexibilidad y una suela de goma que amortigua cada paso.

El mejor para la oficina y el estilo ‘working girl’

Si buscas mantener un look formal sin renunciar a la comodidad, las Mary-Janes de UNISA (modelo Balza) son una opción muy acertada gracias a su buena sujeción con hebilla y su diseño elegante que deja respirar al pie. Para un estilo más urbano y actual, los mocasines destalonados de Bershka cumplen perfectamente con un toque formal sin perder comodidad.

Los mejores para quienes siguen las tendencias

Si lo tuyo es la moda y quieres unos zapatos que destaquen, hay dos opciones muy claras: las PUMA Speedcat, ideales para un estilo deportivo y urbano, y las Tabi Flats de Ulanka, con un diseño más vanguardista y conceptual. Ambos modelos aportan personalidad y elevan cualquier look por básico que sea.

Los mejores para presupuestos ajustados y uso versátil

Si buscas algo económico pero con estilo, las sandalias trenzadas de Ulanka (modelo Thunder) y las bailarinas con lazada de Sfera son opciones muy buenan. Ambas están diseñadas con materiales ligeros como textil y piel con un diseño atractivo, y resultan perfectas para looks de diario sin gastar un dineral.

Guía de compra: qué tener en cuenta antes de elegir tu zapato plano

A la hora de elegir un zapato plano, no todo es estética; la comodidad y la salud del pie son clave si vas a usarlos a diario.

Soporte del arco plantar

Un zapato totalmente plano y rígido, especialmente con suelas finas de mala calidad, puede acabar siendo tan incómodo como un tacón alto. Por ello, si buscas un zapato plano para estar de pie durante horas, lo ideal es optar por modelos que incorporen cierta amortiguación o soporte, como una ligera cuña interior, espuma EVA o plantillas anatómicas, muy presentes en marcas como Birkenstock o Camper. Este tipo de diseño es especialmente recomendable si los vas a usar durante muchas horas.

Material: piel o sintético en verano

El material influye directamente en la comodidad, sobre todo con calor:

Piel natural o ante: se adapta mejor al pie, permite la transpiración y reduce el riesgo de rozaduras o ampollas. Es la opción más cómoda para uso prolongado.

se adapta mejor al pie, permite la transpiración y reduce el riesgo de rozaduras o ampollas. Es la opción más cómoda para uso prolongado. Material sintético: suele ser más económico y fácil de limpiar, pero no cede ni transpira igual. Si lo eliges, mejor que sea en diseños abiertos o destalonados para mejorar la ventilación.

Tipo de sujeción según tu estilo de vida

La forma en la que el zapato se sujeta al pie es muy importante para la comodidad y el uso diario.

Destalonados: zapatos como los zuecos son muy prácticos para poner y quitar rápido, pero ofrecen menos sujeción. No son la mejor opción para caminar largas distancias o ir con ritmo rápido.

zapatos como los zuecos son muy prácticos para poner y quitar rápido, pero ofrecen menos sujeción. No son la mejor opción para caminar largas distancias o ir con ritmo rápido. Con sujeción: modelos tipo Mary-Janes o con cierre en el empeine mantienen mejor el pie sujeto, reducen la fatiga y son más estables para un uso activo.

Nivel de uso y actividad

Antes de decidirte, piensa en cómo los vas a usar:

Uso ocasional: puedes priorizar diseño

puedes priorizar diseño Uso diario: mejor comodidad y soporte

mejor comodidad y soporte Mucho caminar: sujeción y buena plantilla siempre

Flexibilidad de la suela

Un buen zapato plano no debe ser completamente rígido. La suela tiene que acompañar el movimiento del pie para evitar sobrecargas en tobillos y espalda.

Preguntas frecuentes sobre calzado plano de temporada

¿Los zapatos planos pueden causar dolor en los pies?

Sí, especialmente si tienen suelas muy finas y sin capacidad de absorción. Al caminar sobre superficies duras como el asfalto, el impacto se transmite directamente a pies, rodillas y espalda. Por eso es recomendable elegir modelos con buena amortiguación o plantillas anatómicas que suavicen la pisada.

¿Cómo puedo evitar las rozaduras al estrenar zapatos de piel en verano?

En los meses de calor, el pie suele hincharse y volverse más sensible. Para evitar molestias, es aconsejable usarlos primero en casa con calcetines finos durante periodos cortos. También ayuda aplicar crema hidratante o productos anti-rozaduras en las zonas donde suele haber más fricción.

¿Qué diferencia hay entre un zapato plano barato y uno de mayor calidad?

La principal diferencia está en la comodidad y la durabilidad. Los modelos de mayor calidad suelen incluir mejores materiales, plantillas más ergonómicas y suelas que amortiguan mejor la pisada, lo que reduce la fatiga al caminar.

¿Cómo debo limpiar correctamente cada tipo de material?

Las chanclas de caucho se pueden lavar fácilmente con agua y jabón suave. En cambio, materiales como el ante o la piel delicada no deben meterse en la lavadora; lo ideal es limpiarlos en seco con un cepillo suave y productos específicos para conservar su textura.

¿Es recomendable usar zapatos planos todos los días?

Sí, siempre que ofrezcan un mínimo de soporte y amortiguación. Alternar modelos y evitar los completamente planos o rígidos ayuda a prevenir sobrecargas y mantener una buena salud postural.

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