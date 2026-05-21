El toque de elegancia de Alba de 'La isla de las tentaciones 10' antes de enfrentarse a las imágenes de David

telecinco.es 21 MAY 2026 - 16:50h.

Las chicas de 'La isla de las tentaciones 10' se preparan para la hoguera con Calvin Klein Euphoria Elixir

El perfume es el último toque en su look que les hará sentir empoderadas antes de enfrentarse a ese momento tan delicado

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Las hogueras es uno de los momentos más cruciales de ‘La isla de las tentaciones’. Todo lo que vean y experimenten en cada una de ellas puede ser vital para el futuro de su relación. Es por ello por lo que antes de enfrentarse a este momento se ponen sus mejores galas y complementos.

Las chicas y chicos se preparan ante el espejo sin saber que lo que va a ocurrir puede marcar su relación. Una de las cosas que nunca faltan es el perfume. Su aroma no se transmite por la tele, pero sí lo que sienten cada una de ellas cuando se lo aplican.

En el último episodio se pudo ver cómo Alba utilizaba Calvin Klein Euphoria Elixir antes de ver las imágenes de David. Un toque de elegancia que le da ese empoderamiento que necesita para enfrentarse a una situación tan delicada para ella. Un perfume es algo más que un aroma. Es una seña de identidad y elegir Calvin Klein Euphoria Elixir antes de cada hoguera les hace coger fuerzas.

En ‘La isla de las tentaciones’ los concursantes viven momentos de todo tipo, entre ellos de euforia como la que pueden sentir al ponerse el perfume de Calvin Klein Euphoria Elixir. Dejar rastro con tu olor en una experiencia como esta es un paso más hacia la tentación.