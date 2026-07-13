Las últimas informaciones apuntan a que la adolescente no viajaba sola cuando abandonó la discoteca

Nikoline, la menor noruega fallecida en Málaga: de sus últimos días en Marbella al viaje de su familia a España para seguir la investigación del atropello

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MálagaLa investigación sobre la muerte de Nikoline, la joven noruega de 17 años fallecida tras ser atropellada en la A-7 de Málaga, avanza con dos grandes líneas abiertas: reconstruir qué ocurrió durante el trayecto que hizo en un vehículo de transporte y localizar al conductor que la arrolló y huyó del lugar.

Las últimas informaciones apuntan a que la adolescente no viajaba sola cuando abandonó la discoteca de Puerto Banús en la madrugada del domingo. Según ha adelantado El Español, Nicoline compartía el trayecto con otros dos jóvenes en un vehículo de transporte con conductor. La gran incógnita es por qué decidió bajarse antes de llegar a su destino.

Qué ocurrió durante el recorrido en Uber

Los investigadores intentan esclarecer qué ocurrió durante ese recorrido. La joven había salido a celebrar la victoria de la selección de Noruega junto a varios amigos y fue sobre las tres de la madrugada cuando se le perdió la pista. Poco después, su teléfono móvil dejó de emitir señal. Minutos más tarde apareció en las inmediaciones de la A-7, a unos 30 kilómetros de la discoteca en la que había pasado la noche.

Los agentes tratan ahora de averiguar si ocurrió algún incidente durante el trayecto que motivara que Nikoline abandonara el vehículo y terminara caminando por una zona próxima a la autovía. Una de las hipótesis es que intentara dirigirse hacia una parada de taxis o buscar otra forma de regresar, aunque por el momento la Guardia Civil no ha confirmado oficialmente esta posibilidad.

Localizan un vehículo sospechoso del atropello

La segunda parte de la investigación se centra en el atropello. Los agentes analizan las cámaras de seguridad instaladas en la zona y, según las últimas informaciones, ya habrían localizado un vehículo sospechoso que presenta daños compatibles con el impacto, entre ellos la luna delantera rota y un golpe en la parte frontal.

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Además del visionado de las cámaras, los investigadores cuentan con declaraciones de testigos y con el seguimiento de posibles reparaciones en talleres, una vía habitual en las investigaciones de atropellos con fuga.