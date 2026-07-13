Lidia González 13 JUL 2026 - 18:37h.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’, muy agobiada, desvela por qué no está siendo perfecto el bautizo de Antoñito para ella

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Noemí Salazar ha preparado hasta el último detalle de la celebración tan esperada para ella, pero ha vivido un momento que ha hecho que todo su esfuerzo se vuelva en su contra. Después de enseñar su primer vestido, la que protagonista de ‘Los Gipsy Kings’, al límite, vive un tenso momento en el bautizo de su hijo Antoñito. Muy agobiada con una serie de inconvenientes que tiene que resolver, la influencer entra en pánico y lo comparte frente a las cámaras. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha ocurrido, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

“Estoy muy agobiada”, asegura la creadora de contenido. Ya antes de dirigirse a la celebración, al que ha acudido una larga lista de famosos invitados, ha tenido que hacer una oración para que todo salga bien y ha confesado lo preocupada que estaba por tener que ajustarse a los tiempos. Tras hacerse la sesión de fotos familiar, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ se encuentra con una serie de contratiempos que hacen que su preocupación termine de estallar. “No puedo sonreír”, asegura y ante los comentarios positivos de una invitada, confiesa: “Para mí, no está siendo perfecto”.

La plegaria de Noemí Salazar antes del bautizo: “El Señor reprende en el nombre de Jesús”

Noemí Salazar no ha podido estar tranquila en ningún momento por la gran celebración, ni siquiera durante el momento de su preparación. La creadora de contenido ha enumerado todos los sucesos negativos y los accidentes que han ocurrido horas antes del gran momento. Tan angustiada le ha dejado esta situación que ha acudido a Dios con una plegaria antes del bautizo de Antoñito: “El Señor reprende en el nombre de Jesús”.

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La emoción de la exconcursante de ‘GH VIP’ en su trayecto en carroza

Pero Noemí Salazar no solo ha vivido momentos de tensión durante el bautizo de su hijo, sino que ha tenido una gran mezcla de sentimientos. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ se emociona durante su trayecto en carroza hacia la gran entrada de la celebración. Visiblemente afectada por el sueño que está cumpliendo, la creadora de contenido se sincera como nunca frente a las cámaras. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha ocurrido, en Mediaset Infinity!