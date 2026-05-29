Qué antivirus comprar en 2026 para evitar virus y protegerte de las nuevas amenazas

telecinco.es 29 MAY 2026 - 14:27h.

Necesitas saber cuáles son los mejores antivirus de 2026, porque es imprescindible para proteger nuestros equipos y navegar seguros por internet.

Top 10 VPN de 2026: las opciones más rápidas y seguras

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¿Tus dispositivos electrónicos están protegidos contra las principales amenazas que circulan por internet? Los ciberdelincuentes se han 'profesionalizado' en los últimos años con estafas cada vez más innovadoras y en las que es más fácil caer, como el phishing o el ransomware. Y el problema de vivir en una sociedad hiperconectada es que un virus o un ataque a nuestros dispositivos o cuentas en redes sociales afecta a toda nuestra información personal, incluidas fotos, datos comprometidos o cuentas bancarias.

Por eso, es fundamental tener instalado uno de los mejores antivirus de 2026 en todos tus dispositivos. Es cierto que hay algunos antivirus con versiones gratuitas que ofrecen una protección básica, pero si quieres estar más tranquilo, lo recomendable es que compres un plan premium. En este caso, suelen ser antivirus con VPN ilimitada y funciones más avanzadas. Si no sabes cuál es el antivirus más recomendable, te contamos cuál deberías elegir después de analizar los 10 mejores del mercado. ¡Sigue leyendo!

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Norton, un ecosistema 'todo en uno'

Norton es una suite de seguridad que cubre todos los frentes: malware, ransomware, robo de identidad, phishing, navegación en tiempo real… La intención es que todos los usuarios puedan instalarlo sin una configuración complicada. Además, no se queda solo en los virus, sino que amplía el alcance hacia la privacidad, identidad digital y también puede ser el mejor antivirus para proteger la banca online.

VPN integrada con navegación cifrada para proteger la actividad online.

Monitoriza la identidad y alertas ante filtraciones en la dark web.

Control parental y gestión de dispositivos múltiples en planes avanzados.

Ver planes y precios de Norton

Avast, el acceso a un antivirus más sencillo

Avast se ha ganado su (merecido) hueco como uno de los antivirus gratuitos más populares y descargados del mundo, pues la protección básica es bastante completa frente a virus, malware y amenazas web. Es interesante para nuevos usuarios que quieren estar cubiertos sin pagar una suscripción.

Asistencia con IA para detectar estafas en mensajes y webs sospechosas.

Protección de red Wi-Fi y bloqueo de intrusos en conexiones domésticas.

Modelo 'freemium' con funciones reservadas a planes de pago y una versión gratuita con publicidad y sugerencias para que te pases a un plan de pago.

Ver planes y precios de Avast

Avira, privacidad con bajo consumo de recursos

Si no quieres sentir que hay un antivirus 'vigilándote' y analizando el equipo en tiempo real, Avira es para ti. Protege en tiempo real frente a malware, ransomware y phishing, pero está muy centrado en la privacidad digital para evitar que terceros recopilen información y datos personales. Es uno de los mejores antivirus de 2026 si quieres ir más allá de la protección básica.

Antivirus con VPN son límite en la versión gratis.

son límite en la versión gratis. Bloqueo de rastreadores y protege la actividad online frente a la publicidad.

Mantiene el rendimiento del dispositivo sin ralentizarlo de forma notable.

Ver planes y precios de Avira

AVG Antivirus, uno de los más sencillos

Consumir pocos recursos y no obliga al usuario a aprender nada técnico. Ese es el objetivo de AVG Antivirus y el motivo por el que se cuela en esta comparativa de mejores antivirus en calidad-precio, pues la versión gratuita es bastante potente. Además, analiza en tiempo real, bloquea amenazas y es fácil de configurar, aunque no tengas conocimientos técnicos.

Antivirus que no ralentiza el PC , aunque tenga poca RAM o sea antiguo.

, aunque tenga poca RAM o sea antiguo. Escaneo en tiempo real contra malware, ransomware y páginas web maliciosas.

Interfaz sencilla para un uso inmediato.

Ver planes y precios de AVG Antivirus

Bitdefender, máxima protección sin dramas

La selección de los mejores antivirus de 2026 comienza con Bitdefender, que lleva más de dos décadas trabajando para mejorar la tecnología que detecta y bloquea amenazas antes de que sean un problema para tus archivos, banca online o hábitos de navegación. Proporciona una capa de seguridad muy completa que funciona en segundo plano, así que es un antivirus que no ralentiza el PC.

Protección multicapa frente a ransomware, phishing y malware en tiempo real.

Impacto mínimo en el rendimiento, incluso en equipos más antiguos.

Funciones de privacidad y navegación segura incluidas en versiones avanzadas.

Ver planes y precios de Bitdefender

Kaspersky, un antivirus que no ralentiza el PC

Kaspersky es una de las marcas con más experiencia en el sector, con un fuerte enfoque en la prevención inteligente. Analiza comportamientos sospechosos antes de que ocurra el daño y en tiempo real, incluye herramientas de privacidad y funciones extra, como VPN o gestor de contraseñas, según el plan, sin renunciar en ningún momento a un buen rendimiento.

Detección avanzada de amenazas en tiempo real con un enfoque potente en ransomware.

Antivirus con VPN en planes superiores para navegación cifrada y más privacidad online.

en planes superiores para navegación cifrada y más privacidad online. Herramientas para proteger pagos y banca online.

Ver planes y precios de Kaspersky

McAfee, el mejor antivirus para hogares grandes

Si buscas protección a todos los niveles en casa, McAfee puede cubrir varios dispositivos dentro de la misma suscripción. Por ejemplo, tu ordenador del trabajo, todos los móviles, la tablet de los niños y hasta dispositivos conectados en casa. Esta opción combina antivirus en tiempo real, VPN, protección contra fraudes y monitorización de la identidad para reducir riesgos, como el robo de datos, el phishing o el acceso no autorizado.

Protección multidispositivo con una sola suscripción para todo el hogar.

Detector de fraudes con alertas en tiempo real ante mensajes o enlaces sospechosos

Incluye VPN y herramientas de privacidad para una navegación más segura.

Ver planes y precios de McAfee

Internxt, privacidad y control en la nube

Llegamos al final de esta comparativa de antivirus 2026 con Internxt, un ecosistema de almacenamiento en la nube cifrado que evita a toda costa la exposición de los datos personales. Utiliza un escaneo de malware con un enfoque 'privacy-first' para usuarios que trabajan con información sensible.

Cifrado de extremo a extremo para ser el mejor antivirus para privacidad en la nube.

Integración con almacenamiento seguro.

Escaneo sencillo de archivos sin exigirle mucho al sistema.

Ver planes y precios de Internxt

Panda Security, el antivirus mejor equilibrado en la nube

Panda Security también es uno de los mejores antivirus de 2026, muy centrado en la nube. La gama Panda Dome combina protección frente a virus, ransomware y espionaje digital con herramientas extra, como VPN, control parental y limpieza del sistema.

Protección básica en la nube que reduce el impacto en el rendimiento del dispositivo.

Antivirus con VPN para navegación privada y acceso seguro a redes públicas.

para navegación privada y acceso seguro a redes públicas. Herramientas de control familiar y optimización del sistema.

Ver planes y precios de Panda Security

TotalAV, un antivirus sencillo para todos

Están muy de moda las soluciones 'todo en uno' y TotalAV es una de esas. Es un antivirus con protección web y herramientas de privacidad, con la particularidad de que es muy fácil de usar. Protege en tiempo real, bloquea sitios fraudulentos y tiene funciones de optimización para no tener que tocar configuración.

Protección en tiempo real frente a virus, malware y descargas maliciosas.

WebShield para bloquear páginas de phishing y fraudes online.

Herramientas de limpieza de rastreadores y bloqueo de anuncios.

Ver planes y precios de TotalAV

¿Qué antivirus instalo en 2026?

Si estás buscando entre los mejores antivirus de 2026, lo más importante es el uso real (qué haces con el ordenador, cuántos dispositivos tienes, tu nivel de usuario…). Te contamos cuál es el mejor según lo que estés buscando:

Mejor antivirus para móviles : McAfee y TotalAV.

: McAfee y TotalAV. Mejor antivirus para familias y hogares conectados : Norton y McAfee.

: Norton y McAfee. Mejor antivirus para la nube y privacidad digital : Internxt y Avira.

: Internxt y Avira. Mejor antivirus para teletrabajo : Kapersky y Panda Security.

: Kapersky y Panda Security. Mejor antivirus para gaming y rendimiento : AVG y Avast.

: AVG y Avast. Mejor antivirus para empresas: McAfee y Norton.

En qué fijarte para comprar el mejor antivirus de 2026

Aunque ya sepas cuál es el antivirus más recomendable según el uso que preveas darle, te contamos cuáles son las características más importantes y a qué prestar atención.

Protección real

Además de consultar las características de cada antivirus, busca resultados de laboratorio independientes, como AV-Test o AV-Comparatives, para entender mejor el funcionamiento del software ante phishing, ransomware o ataques.

Rendimiento

Un buen antivirus debe ser 'invisible', es decir, que no puede ralentizar el equipo ni interferir en él. Lo ideal es elegir un antivirus que no ralentice el PC ni consuma demasiados recursos.

Antivirus con VPN

Es cada vez más habitual, y permite cifrar la conexión, lo que es muy útil si buscas un antivirus para teletrabajo o redes públicas. En algunos casos, ofrece navegación sin límites o con restricciones, según el plan.

Número de dispositivos incluidos

Muchas suites de seguridad también protegen móviles, ordenadores y tablets dentro de la misma licencia. Es importante, porque prácticamente todo el mundo tiene más de un dispositivo en su unidad familiar.

Preguntas frecuentes sobre antivirus

¿Qué es un antivirus y para qué sirve?

Un antivirus es un software que detecta, bloquea y elimina malware, como virus, ransomware o spyware antes de que afecten al sistema o a los datos personales.

¿Qué es una suite de seguridad?

Una suite de seguridad es un paquete completo con varias herramientas en un mismo producto: antivirus, firewall, VPN, gestor de contraseñas, control parental o protección contra ransomware, entre otras.

¿Cuál es el mejor antivirus para Mac y Windows?

Las suites multiplataforma, como McAfee, Norton o Panda Security, protegen los dos sistemas operativos en la misma suscripción.

¿Cuál es el mejor antivirus para proteger banca online?

Los que incluyen navegación segura, antiphishing y monitorización de identidad, como Norton o Kaspersky.

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