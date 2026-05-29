El tenso enfrentamiento entre Marta Peñate y Bayan entre reproches y zascas: “Quieres limpiar tu imagen"
La colaboradora y participante de 'LIDLT 10' se han visto envueltas en un acalorado choque en plató
Marta Peñate y Bayan han protagonizado un tenso cara a cara en el plató de 'El Debate de las tentaciones'. Un esperado enfrentamiento con Sandra Barneda como maestra de ceremonias y en donde han podido resolver aquellas cuentas pendientes que tenían hasta entonces.
Ha sido Bayan quien ha lanzado el primer zasca, asegurando que en su edición Marta Peñate la trataba como un "demonio" y, posteriormente, cuando Claudia hizo cosas mal, la defendía: "Fuiste un poco hipócrita". Marta Peñate la ha tachado de "amiga de mierda" y Sandra Barneda les ha pedido que se centren en esta edición que está protagonizando Bayan.
Marta Peñate ha recordado que nunca la juzgó como pareja de Eros, sino "como amiga": "Quieres limpiar tu imagen y nada más llegar te encontraste con Mar que te dijo que habías sido muy mala amiga con ella". Bayan se ha encendido mucho tras las palabras de colaboradora: "Habría que verte a ti como amiga". "Yo como amiga no le he quitado el novio a nadie, no como tú a Mar", ha señalado Marta Peñate, tajante.
Crece la tensión en plató
El choque entre las dos no ha cesado, a pesar de que Sandra Barneda ha mandado a Marta Peñate a su sitio para que se separaran. Esta última ha hecho hincapie de nuevo en que ha ido a República Dominicana a "limpiar su imagen" y Sandra Barneda ha pedido que "bajen las revoluciones".
"Te pensabas que me achantar como en mi edición. Ya me callaste mucho y en esta edición no te lo voy a permitir, ni que te subas a mi chepa", ha dicho Bayan, dando pie a unas palabras de Marta Peñate asegurando que son muchos los "demonios que le han quemado", por lo que "ningún demonio le quema" ya.