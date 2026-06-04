telecinco.es 04 JUN 2026 - 13:29h.

Con Espárragos de Navarra tienes garantizada la calidad debido a su sello IGP

Es un producto único porque cada uno de ellos está recogido a mano

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Los Espárragos de Navarra no son un producto cualquiera. Su sello con Indicación Geográfica Protegida (IGP) hace que el alimento que consumes tenga un salto de calidad. Se cultiva en tierra de Navarra (176 municipios), Aragón (43 municipios) y La Rioja (38 municipios). Todos ellos tienen algo en común, que se cultivan en la zona media del valle del Ebro, una de las franjas hortofrutícolas más fértiles de Europa.

Algo también que le hace tener una gran calidad es que son cogidos a mano por lo que el tratamiento que tienen cada uno de los Espárragos de Navarra que llega a tu mesa es único.

El Espárrago de Navarra se puede localizar en los supermercados en muchos formatos. En latas y botes de todos los tamaños y también frescos de abril a junio. Para saber identificar que estás ante un auténtico Espárrago de Navarra solo tiene que buscar en el envase la etiqueta y contraetiqueta numerada que tendrán cada uno de ellos y que será única.

Sus características le hacen ser un producto estrella con el que podrás deleitar en tu casa. Tiene una textura suave para todo tipo de paladares, su sabor es único y equilibrado y su color marfil sin oxidaciones y partes verdes.

Receta de Espárragos de Navarra con vinagreta de tomates secos, pimientos tricolores y hierbas

Es un alimento de calidad que le hace ser ideal para hacer un sinfín de recetas. Laila Jiménez y María Verdoy han hecho la demostración con una para que puedas ver lo fácil que es de integrar este producto en tu día a día.

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Ingredientes para dos personas

- 8-10 Espárragos de Navarra

- 4 tomates secos en aceite

- Medio pimiento rojo

- Medio pimiento amarillo

- Medio pimiento verde

- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

- 1 cucharada de vinagre (de vino o Jerez)

- 1 cucharada del aceite de los tomates secos

- Perejil fresco picado

- Cebollino fresco picado

- Sal y pimienta al gusto

En un bol vas a comenzar preparando el aliño. Echas el vinagre que hayas elegido, sal, el aceite de oliva y una cucharada del aceite que tienen los tomates secos en conserva. Con una varilla lo emulsionas todo hasta que te quede un líquido uniforme.

En ese bol donde has hecho la emulsión, echas los diferentes tipos de pimientos, el tomate seco, el perejil y el cebollino. Cuando lo tengas todo echado lo mezclas todo bien.

En un plato pones unos Espárragos de Navarra y encima de ellos la mezclas que has hecho con los pimientos y demás ingredientes.

Una receta fácil, rica y con que triunfarás porque lo importante es el producto de alta calidad como es el Espárrago de Navarra y el amor con el que lo haces.