La Guardia Civil ha detenido al monitor de un campamento de Arroyomolinos, Madrid, por presunta agresión sexual a dos niñas menores

La Guardia Civil investiga dos presuntas agresiones sexuales a menores en un campamento de verano de Arroyomolinos, Madrid, tras las denuncias contra un monitor

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ArroyomolinosLa Guardia Civil ha detenido a un joven de 21 años que trabajaba como monitor de un campamento infantil en Arroyomolinos (Madrid) como presunto autor de un delito de agresión sexual a dos niñas menores de edad, de cuatro y seis años, y que son hermanas. Al parecer, la agresión sexual a las pequeñas tuvo lugar en el entorno del centro, según ha informado este miércoles la comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

La detención tuvo lugar ayer por la tarde, cuando los agentes arrestaron al hombre tras recibir una denuncia de los padres de las dos hermanas menores sobre estas agresiones, que habrían tenido lugar en un campamento de verano organizado por la Mancomunidad del Suroeste de Madrid, en el colegio público Legazpi de Arroyomolinos.

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La investigación

Las presuntas agresiones sexuales se produjeron el 9 de julio pasado, según las denuncias presentadas, aunque los padres de las menores no fueron informados hasta el viernes 17 por dos trabajadoras del campamento, que alertaran de sospechas de que podría haberse producido algún tipo de abuso.

El equipo de Policía Judicial de Arroyomolinos se ha hecho cargo de la investigación de estos hechos, con apoyo del Equipo Mujer Menor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

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Por su parte, el Ayuntamiento de Arroyomolinos, por su parte, informó ya en la víspera de que no descarta presentarse como acusación particular contra el detenido, y ha puesto a disposición de las familias de las menores "todos los recursos disponibles" del área de Servicios Sociales para que reciban apoyo psicológico y asesoramiento legal.

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En ese sentido, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de las familias de las menores "todos los recursos disponibles" del área de Servicios Sociales para que reciban apoyo psicológico y asesoramiento legal; al tiempo que esperan que la Mancomunidad del Sureste depure responsabilidades con la empresa adjudicataria.

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El comunicado oficial de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid

Por su parte, tras la investigación y salir a la luz el caso, la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid ha emitido un comunicado oficial que reza lo siguiente:

“Ante las informaciones relativas a unos hechos presuntamente ocurridos en el campamento urbano que la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid desarrolla en las instalaciones del Colegio Legazpi de Arroyomolinos, se informa de que no existe en la actualidad una situación de riesgo para las personas usuarios, habiéndose adoptado las medidas oportunas desde que se tuvo conocimiento de los hechos presuntamente acontecidos.

La investigación se encuentra actualmente a cargo de la Policía Judicial, con la que esta Mancomunidad está colaborando plenamente. Paralelamente, se están llevando a cabo las actuaciones administrativas que corresponden dentro del ámbito de nuestras competencias.

Por respeto a la investigación en curso y a los derechos de todas las personas implicadas, no se realizarán valoraciones por parte de la Mancomunidad.

Debe preservarse, en primer lugar, el interés superior del menor, garantizando su protección, intimidad, dignidad y bienestar. Asimismo, debe respetarse la presunción de inocencia de la persona investigada hasta que los hechos sean plenamente esclarecidos por las autoridades competentes.

La Mancomunidad reitera su compromiso con la protección de las personas usuarias, la colaboración con las autoridades competentes y el máximo respeto al procedimiento legal”.