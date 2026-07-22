Lorena Romera 22 JUL 2026 - 12:25h.

La de Pamplona ha compartido imágenes desde Valdemorillo, donde se sitúa el chalé de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

El plan de Maite Galdeano mientras su hija celebraba su 30º cumpleaños

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Todas las miradas vuelven a apuntar a Maite Galdeano después de que haya salido a la luz un presunto nuevo intento de saltar la valla de la casa de Sofía Suescun. El programa 'De lunes a viernes' tuvo la oportunidad de hablar con 'la elegida de Dios', que prefirió mantenerse al margen "de momento" y no esclarecer los hechos de los que se la acusan. Mientras tanto, sus imágenes por Valdemorillo ya se empiezan a viralizar por redes sociales.

Este nuevo incidente (todavía sin confirmar) revive el tenso enfrentamiento familiar que comenzó en agosto de 2024, cuando la relación entre madre e hija saltó por los aires. En aquel momento, tras un primer y polémico episodio en el que Galdeano intentó acceder a la vivienda saltando la valla del domicilio, la ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' tomó la firme decisión de distanciarse de su madre y expulsarla de la vivienda, desencadenando una dura guerra mediática y cruzamiento de acusaciones en la que también se vio involucrado Kiko Jiménez.

Las imágenes de la polémica en Valdemorillo

Ahora, tras este rumor de un nuevo intento de allanamiento, el foco de atención ha ido a parar a la de Pamplona, cuya ubicación en redes sociales la sitúa en Valdemorillo, localidad donde se encuentra el chalé de su hija.

En una de las publicaciones que ha compartido en Instagram se puede ver a la también madre de Cristian Suescun jugando con su perrita, mostrando su compra, haciendo la comida y hasta enseñando orgullosa el resultado de su manicura.

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Unos stories de auténtica normalidad en los que en ningún momento hace alusión a la polémica que volvería a salpicar su relación con Sofía Suescun. Así, a pesar de que ha tenido la oportunidad de contar su versión de los hechos, por el momento Maite Galdeano ha optado por el silencio, continuando con sus rutinas.