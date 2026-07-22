Lorena Romera 22 JUL 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' anuncia la llegada de un nuevo miembro a su familia

Lucía Sánchez anuncia una feliz noticia que marca un antes y después para ella

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Lucía Sánchez ha compartido una feliz noticia con sus seguidores. Después de confesar que estaba emocionada y "nerviosa" al dar este importante paso, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha anunciado que amplía su familia.

Durante las últimas horas, la gaditana estaba generando mucha intriga entre sus seguidores, a los que ya avisaba que les tenía preparada una sorpresa. "Estoy muy nerviosa", comentaba junto a una imagen en la que aparecía con el rostro iluminado y la mano en la boca, visiblemente ilusionada.

Aunque de momento no se trata de un bebé -algo que aclaraba recientemente cuando saltaban los rumores de un posible embarazo al reconocer públicamente que desea volver a ser madre en un futuro-, la que fuera pareja de Isaac Torres sí ha dado la bienvenida a un nuevo miembro perruno a su familia.

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A través de un tierno posado en su perfil de Instagram, la ganadora de 'GH DÚO' ha mostrado las primeras fotografías de su nueva mascota: un adorable cachorro de teckel que llega para hacer compañía a Mía, pero también a Edu, su otro perrito. Con una miradita enternecedora y correteando por el salón de su casa, el pequeño ya se ha adaptado a la perfección a su nuevo hogar.

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"Aumentamos la familia. ¿Sois capaces de adivinar cuál es su nombre?", ha escrito Lucía Sánchez junto a este primer posado en familia. Aunque en las imágenes no aparece su novio, esta feliz noticia llega en un momento muy dulce para ella: enamorada de su actual pareja, de la que ya presume en redes sociales. Un joven que, seguro, ejercerá de 'papá perruno' de este nuevo cachorrito que ya tiene a todos encandilados.