Los mejores muebles de TV de 2026: guía de compra para elegir la mejor para tu salón

telecinco.es 11 JUN 2026 - 13:16h.

Diseños modernos que soportan grandes pantallas sin comprometer la decoración.

Los 10 mejores cabeceros de cama de 2026: comparativa y guía de compra

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Hay muchas cosas que no pueden faltar en un salón, pero el mueble de TV es la joya de la corona con permiso del sofá. Organiza dispositivos, esconde cables y marca el estilo de toda la estancia. Además, hay toneladas de opciones, tantas que te puedes abrumar y no tener claro cuál es la mejor mesa de TV para ti.

Pero para eso estamos aquí. Este 2026 mandan los acabados en nogal, el almacenaje oculto y los materiales sostenibles, y eso es algo que se puede ver fácilmente en los mejores muebles de TV del año. Muebles que hemos recopilado, analizado y comparado para ofrecerte la comparativa definitiva con las 10 mejores mesas de TV según tu televisor, tu decoración y tu presupuesto.

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Mesa TV Dakar - Carácter artesanal con inspiración colonial

Una mesa de TV hecha en madera maciza de mango con vetas irrepetibles. Mide 200 cm de ancho y cuenta con cajones cajones y estantes con puertas. Acabado barnizado y garantía de 5 años.

Puntos clave:

Fabricación artesanal.

Madera sostenible.

Acabado protector con buen almacenaje.

Ventajas:

+ Madera maciza duradera con vetas únicas.

+ Diseño atemporal.

+ Superficie generosa.

Desventajas:

- Peso elevado (50 kg).

- Sin pasacables.

Recomendado para: quien busca madera maciza, personalidad y durabilidad a largo plazo.

Ver precio y opiniones de la Mesa TV Dakar

Mesa TV Ivar - Esencia nórdica en madera natural

Con patas metálicas, apertura push y pasacables, tienes esta mesa de TV por menos de 200 euros. Mide 160 cm y soporta hasta 75 kg de peso encima. Nada mal.

Puntos clave:

Sistema de apertura push sin tiradores.

Soporta 105 kg de carga total.

Pasacables integrado.

Ventajas:

+ Precio competitivo.

+ Montaje sencillo.

+ Estética nórdica versátil.

Desventajas:

- Hecho en melamina, que es menos duradera.

- Los 160 cm de largo limitan el espacio para teles grandes.

Recomendado para: salones de estilo nórdico en los que se busque ahorrar un poco.

Ver precio y opiniones de la Mesa de TV Ivar

Mesa de TV Moena - Amplitud y almacenaje sin renunciar al diseño

Una mesa de TV grande con 240 cm de largo en madera de mango macizo con tallado vertical, estante abierto, pasacables y puertas con uñero. Es un diseño exclusivo de Kenay Home.

Puntos clave:

240 cm de ancho.

Tallado artesanal.

Diseño exclusivo.

Ventajas:

+ Presencia imponente y con mucha personalidad.

+ Tallado único.

+ Madera maciza sostenible.

Desventajas:

- Solo recomendable para salones amplios.

- Complica su transporte y colocación debido a su tamaño.

Recomendado para: salones grandes con televisores de 75" en adelante.

Ver precio y opiniones de la Mesa TV Moena

Mesa TV Kamet - Solución compacta y práctica

Esta mesa de TV conquista por su acabado en melamina roble gold con puerta corredera reversible a precio reducido. Funciona tanto en salones como en despachos, sin ocupar más espacio del necesario.

Puntos clave:

Puerta corredera reversible.

Estilo que sigue una tradición centenaria.

Práctica y a precio equilibrado.

Ventajas:

+ Precio muy ajustado.

+ Puerta corredera que ahorra espacio.

+ Mesa de TV muy versátil.

Desventajas:

- Sus acabados son bastante básicos.

- El almacenaje está limitado.

Recomendado para: primeras viviendas o estancias secundarias.

Ver precio y opiniones de la Mesa TV Kamet

Mesa TV Onix - Elegancia contemporánea para elevar tu salón

Una mesa de TV con chapa superior de nogal oscuro, inspirada por el estilo shoji japonés, con cuatro puertas de cierre suave y estantes regulables.Mide 200 cm y tiene certificación FSC Mix Credit.

Puntos clave:

Bisagras ajustables.

Reguladores de nivel.

Madera con certificación de calidad.

Ventajas:

+ Diseño japonés sereno.

+ Todo queda oculto tras sus cuatro puertas.

+ FSC.

Desventajas:

- Ronda los 1.000 € de precio.

- Su tono oscuro no se adapta a todo tipo de salones precisamente.

Mira aquí opiniones y precios

Mesa TV Extensible Nogal - Máxima adaptabilidad para cualquier espacio

Una mesa de TV que se extiende de 180 a 280 cm según necesites. Incluye tres cajones con cierre suave, módulo reversible y acabado en nogal FSC. Una opción más que sólida.

Puntos clave:

Extensible y reversible.

Cajones de cierre suave.

Madera FSC.

Ventajas:

+ Se adapta a cualquier salón.

+ Apta para TV de hasta 110"

+ Certificación que garantiza su sostenibilidad.

Desventajas:

- Mide solo 35 cm de alto.

- Su compartimento central está limitado a 10 kg.

Recomendado para: salones con una distribución más irregular.irregular.

Mira más detalles y precios de la Mesa de TV Extensible Nogal

Mesa TV BESTÅ - Funcionalidad y personalización al estilo escandinavo

Esta mesa de TV destaca sobre todo por su sistema modular propio de IKEA con chapa de roble. El módulo base mide 120 cm, pero crece tanto como necesites y trae sistema de festión de cables integrado.

Puntos clave:

Modular y ampliable.

Gestión de cables integrada.

Hecho en chapa de roble.

Ventajas:

+ Personalización total.

+ Precio muy ajustado.

+ Disponible en tiendas físicas.

Desventajas:

- Módulo base pequeño (120 cm).

- Montaje algo complejo si no tienes experiencia.

Recomendado para: quien quiere diseñar su mueble pieza a pieza y adaptarlo a su salón.

Ver opiniones y más detalles de esta mesa de TV

Mesa TV Dream Space - El modelo para quienes quieren algo sencillo y barato

Sencillez en estado puro. Esta mesa de TV está compuesta por solo dos módulos de contrachapado blanco que miden 160 cm combinados y tienes disponible por menos de 120 €. No hay puertas, no hay florituras, no hay complicaciones.

Puntos clave:

Set de dos piezas.

Hecho en contrachapado.

Puro minimalismo.

Ventajas:

+ Tiene el precio más bajo de esta comparativa.

+ Ligero y fácil de mover.

+ Acabado neutro que casa con todo.

Desventajas:

- Sin almacenaje cerrado.

- Es bastante bajito (36,5 cm).

Recomendado para: quienes buscan maximizar el ahorro o una mesa para una habitación de invitados.

Mira precio, opiniones y más detalles aquí

Mesa TV Duehome Alida - Una buena alternativa pensada para la rutina diaria

Esta mesa de TV está compuesta por tres piezas simples y fáciles de montar: un módulo bajo de 200 cm, un módulo superior y una estantería. Lo abarca todo, con construcción en melamina de color blanco artik y roble canadian con certificación PEFC.

Puntos clave:

Conjunto de tres piezas para el salón.

Madera con certificación PEFC.

Patas ABS antiarañazos.

Ventajas:

+ Relación calidad-precio sobresaliente.

+ 200 cm ideales para TV grandes.

+ Sirve de mueble de salón completo con sus tres piezas.

Desventajas:

- La melamina se aleja de las calidades y robustez de la madera maciza.

- Tienes que lidiar con bisagras ajustables tras su montaje.

Recomendado para: quien quiere amueblar la zona TV al completo con una sola compra

Mira más detalles y su precio aquí mismo

Mesa TV Bombay - La mesita más premium hecha en palisandro macizo

Si quieres algo artesanal y macizo, la mesa de TV Bombay es perfecta para ti. Hecha en palisandro indio artesanal, cuenta con tres cajones, un estante central y nada de montajes. Llega y la colocas. Además, cada unidad es única porque la veta nunca se repite.

Puntos clave:

Colocación sencilla sin montaje.

Hecha en palisandro macizo de primera.

Mesa de TV exclusiva El Corte Inglés.

Ventajas:

+ Hecha en madera noble de altísima densidad.

+ Es una pieza irrepetible por su veteado.

+ No necesita montaje.

Desventajas:

- Es algo pequeña, solo para teles de hasta 60 pulgadas.

- Su precio también es premium.

Recomendado para: amantes de maderas nobles que buscan una pieza de mobiliario que dure toda la vida.

Consulta su precio aquí

¿Qué mueble de TV es mejor para ti?

Mejor mueble TV de madera maciza

Aquí hay tres opciones que destacan por encima del resto. La mesa TV Dakar equilibra precio y calidad y usa madera en mango. El modelo Moena suma 240 cm de tamaño para coronar el salón y la Bombay goza de un diseño en palisandro artesanal exclusivo.

Mejor calidad-precio

Si quieres exprimir hsta el último céntimo sin perder calidad, el modelo BESTÅ está disponible a muy buen precio, seguido de cerca por las mesas Duehome Alida y la Kamet.

Mejor opción premium

Sin duda, la mesa Bombay gana en exclusividad por su acabado completamente artesanal. También puede interesarte la mesa TV Onix con su estética japones y sistema de cierre suave. Eso sí, te van a costar lo suyo.

Mejor para televisores grandes

El tamaño importa cuando hablamos de televisores. Por eso, en este apartado te recomendamos sobre todo las mesas Moena (240 cm), Onix (200 cm) y Extensible Nogal (hasta 280 cm).

Mejor para salones pequeños

Como decíamos, el tamaño importa, y también lo hace cuando hay poco espacio para aprovechar. En el otro extremo del espectro te recomendamos las mesas Dream Space y Kamet, son las mejores mesas de TV para salones pequeños.

Mejor diseño moderno

¿Te va el vanguardismo? En ese caso, te va a enamorar la mesa TV Onix con su nogal oscuro minimalista. También es buena opción la mesa Extensible Nogal con su línea horizontal pura.

Mejor capacidad de almacenaje

El espacio hay que aprovecharlo para más que para colocar la tele. La mesa BESTÅ crece módulo a módulo, la Duehome Alida suma puertas y módulo superio y la Moena ofrece 240 cm con puertas y estante.

Qué tener en cuenta antes de comprar un mueble de TV

Tamaño del televisor

El mueble debería medir 20 - 40 cm más que la pantalla. Hasta 55": 140 cm bastan. Con 65": mínimo 160 cm. Desde 75": más de 180 cm. Más de 85": extensibles o 240 cm.

Materiales

Las diferencias clave de cada material te las explicamos aquí:

Madera maciza: máxima durabilidad.

máxima durabilidad. Chapa natural: acabado noble a menor coste.

acabado noble a menor coste. MDF: estable.

estable. Melamina: económica y fácil de limpiar.

económica y fácil de limpiar. Metal y madera: toque industrial.

Almacenamiento

¿Qué quieres guardar en la mesa de TV? Necesitarás cajones para objetos pequeños, puertas para ocultar aparatos, estantes abiertos si quieres un acceso rápido y un buen pasacables para evitar marañas entre la TV, el sistema de sonido, la consola y demás aparatos..

Estilo decorativo

¿Cuál es tu estilo? Según lo que busques, tienes que elegir entre estas opciones de estilos de mesas de TV:

Nórdico: maderas claras y líneas simples.

maderas claras y líneas simples. Moderno: contrastes oscuros.

contrastes oscuros. Industrial: metal con madera.

metal con madera. Mediterráneo: tonos cálidos.

tonos cálidos. Contemporáneo: minimalismo y almacenaje oculto.

Presupuesto

Es muy importante tener claro cuánto puedes gastar en tu mesa de TV. Por menos de 200 €, recomendamos Dream Space, Kamet, BESTÅ o Alida. Entre 200 y 500 €, las opciones empiezan a colar modelos extensibles y maderas macizas. A partir de 500 € te esperan piezas artesanales y maderas nobles. Tú decides.

Preguntas frecuentes sobre mesas de TV

¿Qué tamaño debe tener un mueble TV?

Siempre entre 20 y 40 cm más ancho que el televisor. Si tu pantalla mide 145 cm (65"), busca un mueble de al menos 165-185 cm para proporciones equilibradas.

¿Es mejor madera maciza o melamina?

La madera maciza dura más y envejece mejor, pero pesa y cuesta más. La melamina es económica y fácil de mantener, aunque tolera peor los golpes y no es muy recomendable si hay peques en casa.

¿Qué altura es la adecuada?

La pantalla debería quedar a la altura de los ojos estando sentado: unos 100-110 cm de altura total (mueble más TV). Un mueble de 40-50 cm funciona con sofás estándar.

¿Cuánto peso soporta un mueble TV?

Depende del modelo. Los de melamina aguantan entre 30 y 50 kg en superficie. Los de madera maciza resisten más. Comprueba siempre la especificación del fabricante.

¿Merece la pena un mueble TV premium?

Si valoras sobre todo que tenga materiales nobles y que dure muchos, pero que muchos años, sí. Un mueble de madera maciza puede acompañarte décadas. Es la pieza con más protagonismo del salón y merece una elección a la altura.

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