Lidia González 30 JUL 2026 - 12:46h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa la realidad sin filtros sobre la relación entre sus excompañeras de reality

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Leila León ha decidido romper su silencio de manera definitiva para hablar claro sobre un tema que suscita mucho interés entre sus seguidores. Después de sincerarse sobre sus planes de ser madre con David Vaquero, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta toda la verdad sobre la situación con sus excompañeras del reality. La influencer, acompañada de alguna de ellas, explica el punto en el que se encuentran en la actualidad. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

No es la primera vez que la creadora de contenido se pronuncia sobre este tema, ya que ha sido una pregunta muy recurrente desde su salida de República Dominicana. Sin embargo, ha dado un paso más allá para desvelar toda la realidad sin filtros: “Cada una tiene sus problemas con otras”. Muy tajante, no solo habla de su propia relación con el resto, sino que ha confesado algo sobre el vínculo entre las demás chicas: “No vamos a poder quedar nunca”.

Así es su relación actual con Atamán

Leila León no solo ha aclarado cómo se llevan realmente sus excompañeras de reality, sino que también ha querido sincerarse sobre otro tema por el que ha sido muy preguntada. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ actualiza el estado de su relación con Atamán tras todo lo que ha pasado entre ellos. Ahora que ella está felizmente enamorada de David Vaquero, la creadora de contenido desvela si puede tener una relación cordial con su expareja, con la que ha tenido once años de relación. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!