Mario Casas comparte una romántica imagen junto a Melyssa Pinto durante su viaje a Namibia

Lorena Romera 30 JUL 2026 - 12:24h.

El actor ha publicado un vídeo en el que se le ve acurrucado junto a la influencer, con la que disfruta de un viaje por África

El divertido enfrentamiento de Melyssa Pinto y Mario Casas por el partido entre España y Portugal

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Mario Casas y Melyssa Pinto han decidido dar un paso definitivo en su relación. Tras meses manteniendo su romance en la más estricta intimidad, el actor gallego ha comenzado a normalizar la presencia de la influencer en sus redes. Si hace unas semanas la pareja comenzaba a dejarse llevar con felicitaciones públicas y muestras de cariño públicas, esta idílica escapada a Namibia se ha convertido en el escenario perfecto para oficializar con una romántica fotografía que su historia de amor se encuentra en su mejor momento.

Para esta travesía tan especial, la pareja se ha decantado por un enclave idílico e íntimo en pleno desierto del Kalahari, alojándose en una exclusiva finca que han mostrado al detalle a través de stories. Aunque no han querido desvelar la denominación exacta del complejo para preservar su privacidad, las imágenes compartidas por ambos permiten apreciar la espectacularidad de su refugio: una villa de arquitectura futurista con forma de cúpula en pleno desierto.

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En el vídeo grabado por Mario -en el que aparece saludando sonriente junto a Melyssa-, se observa una estancia de concepto abierto, grandes ventanales circulares, decoración de diseño en tonos neutros y una piscina privada tipo infinity con vistas directas a la sabana.

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Pero los detalles del alojamiento no terminan ahí. Melyssa Pinto ha mostrado a través de su perfil de Instagram algunos de los rincones más románticos de la villa, como un cuarto de baño con bañera exenta ¡y al aire libre! Ideal para darse un baño y relajarse en medio de las dunas.

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Uno de los momentos más espectaculares de la aventura ha sido su safari al atardecer. Equipados con sombreros estilo cowboy, gafas de sol y prendas pensadas para combatir las temperaturas del desierto, Mario y Melyssa han recorrido la reserva en un vehículo todoterreno. Allí han podido contemplar a los animales en libertad. Un momento mágico, con el sol imponente tiñendo todo de rojo, del que han hecho partícipes a sus seguidores.

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Mientras el ganador de un Goya ha publicado la estampa más esperada, en la que posan juntos durante estas vacaciones de ensueño, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha optado por el momento por mantener cierta reserva en su perfil, compartiendo únicamente imágenes en las que aparece ella y estampas del paisaje.

Pero la ruta africana de la pareja está lejos de concluir. Tal y como han anunciado al mostrar en carretera la señal hacia Sossusvlei, su viaje continúa hacia las dunas rojas, por lo que sus seguidores esperan con ansias las próximas imágenes de esta inolvidable escapada.