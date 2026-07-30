Lidia González 30 JUL 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa si puede mantener una relación cordial con Atamán tras el reality

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Leila León ha coincidido con personas muy importantes para ella y se ha abierto en canal para hablar de algunos aspectos de su vida personal. Depsués de sincerarse sobre su futura maternidad con David Vaquero, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ actualiza el estado de su relación con Atamán tras su paso por el reality. La influencer ha vivido muchos altibajos con su expareja y es la hora de que explique cómo está en este momento. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha aprovechado que sus excompañeras de edición han recalcado lo mucho que aman al canario para aclarar en qué punto se encuentra su relación en la actualidad. Después de todo lo que ha pasado desde que salieran de República Dominicana y algunos rifirrafes que ha protagonizado en redes sociales, la canaria confiesa qué tipo de vínculo mantiene con el influencer, con quien tiene la custodia de un perro en común.

Tiempo después de su paso por ‘La isla de las tentaciones’ y ahora que está muy enamorada de David Vaquero, la creadora de contenido desvela si mantienen una relación cordial entre ellos. Muy sincera, acompañada de Yuli Cagna y Alba Sánchez, la influencer confiesa lo que piensa de quien fuera su pareja durante once años. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que decir al respecto, para su canal de mtmad, disponible en Mediaset Infinity!