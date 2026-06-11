Telecinco.es 11 JUN 2026 - 14:05h.

Mar y Christian decidieron irse por separado en la hoguera de confrontación

La pareja cambió su rumbo gracias al viaje de vuelta en el avión

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Las parejas pusieron fin a su aventura en República Dominicana, pero se vuelven a ver las caras en el reencuentro tres meses después. Antes de llegar a esta cita con Sandra Barneda muchas de las parejas pasan por diferentes estados de ánimos y etapas en su relación. Una de ellas fue Mar y Christian.

La pareja decidió separar sus caminos en una hoguera de confrontación que tuvieron. Ella tenía claro que quería irse sola porque había visto cosas de él que no le habían gustado, pero en el viaje de vuelta en el avión pasaron muchas cosas. La experiencia en los aviones puede ser muy intensa y con las horas que pasas al lado de esa persona el rumbo de lo que habían decidido cambió.

Un viaje en avión que lo cambió todo

Participar en ‘La isla de las tentaciones’ te proporciona experiencias intensas como la que se puede vivir si viajas con Wizz Air. Ahora ha incorporado nuevas conexiones entre Madrid y varias ciudades como Venecia, Turín, Nápoles y Londres. Viajes que pueden hacer esta pareja para seguir sumando experiencias en su relación.

Mar confesó ante Sandra Barneda que las imágenes de Christian en la villa le han hecho desconfiar mucho de él. En el viaje de vuelta confesó que hubo muchos reproches, pero poco a poco fueron encauzando su conversación hacia la reconciliación. Fueron muchas horas de vuelo que terminaron abrazados y con la firmeza de seguir conversando para intentar reconducir el amor que se tenían de cuatro años.

“En el avión al principio fue algo incómodo. Él pensaba que no había hecho nada malo. Fue un bucle. Estábamos abrazados, pero él estaba enfadado. Al final en el avión estuvimos súper bien y nos dimos un beso”, confesó Mar al hablar de su experiencia en el vuelo de vuelta.

Decidieron ir a un hotel para seguir hablando y poner encima de la mesa lo que a cada uno no le había gustado del otro. “¿Por qué ha pasado esto si nos seguimos queriendo muchísimo?”, fueron una de las preguntas que les surgió.

De estas conversaciones salió una certeza: darse una segunda oportunidad. A pesar de querer seguir juntos, Mar todavía tiene algunas dudas y aseguró que no ha recuperado en él la confianza al 100%. Es algo en lo que siguen trabajando, pero sí tienen claro que se siguen queriendo.

Una confianza que sí se puede tener en Wizz Air a la hora de viajar. Es una aerolínea que ha ampliado su oferta de viajes a Turín, Nápoles, Venecia y Londres, aunque no son las únicas ciudades en las que opera.