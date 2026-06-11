'La isla de las tentaciones': Temporada 10 programa 21, completo

El último programa de 'LIDLT 10', al completo, en Telecinco: ¿te lo vas a perder?

Sandra Barneda frena a Álex Girona en medio de la tensión con Alba y David: “¿Qué problema hay con que se hable de eso?”

¡Todos los programas de 'La isla de las tentaciones 10'!: al completo, en Telecinco

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Tres meses después de abandonar la isla, los protagonistas vuelven a encontrarse para explicar qué ha sucedido desde entonces, cómo se encuentran ahora e intentar cerrar las polémicas abiertas. Mar y Christian, Luis y Julia, Bayan y Miguel, Jose y Nerea, y Alba y David protagonizan esta primera entrega.