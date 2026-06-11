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'La isla de las tentaciones': Temporada 10 programa 21, completo

P22 - El reencuentro tres meses después (I) La isla de las tentaciones Temporada 10 Programa 22
El programa completo.. telecinco.es
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Tres meses después de abandonar la isla, los protagonistas vuelven a encontrarse para explicar qué ha sucedido desde entonces, cómo se encuentran ahora e intentar cerrar las polémicas abiertas. Mar y Christian, Luis y Julia, Bayan y Miguel, Jose y Nerea, y Alba y David protagonizan esta primera entrega.

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