Telecinco.es 18 JUN 2026 - 10:51h.

En el debate final de ‘La isla de las tentaciones 10’ una pareja ha confesado que ya no siguen juntos después del reencuentro

Unas imágenes inéditas hacen tambalear los cimientos de una relación

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‘La isla de las tentaciones 10’ llega a su fin. Las parejas se dieron cita con Sandra Barneda tras de haberse emitido el reencuentro de tres meses después de su estancia en República Dominicana. En esta edición han pasado por las villas ocho parejas. Algunas han resistido a la tentación, otras han caído y algunas tomaron la decisión de irse por separado. Pero el viaje de vuelta y el tiempo han hecho que cambien muchas cosas.

Mar y Christian se vieron en una hoguera de confrontación y tomaron la decisión de irse por separado, pero en el reencuentro la pareja desveló que el viaje de vuelta fue clave para que cambiara el rumbo de su relación. Una muestra de que un vuelo puede unir y ser una experiencia intensa como la que puedes vivir si viajas con Wizz Air con las nuevas conexiones que ofrecen entre Madrid y ciudades como Venecia, Turín, Nápoles y Londres.

Después de esas conversaciones, en el avión y en el hotel, decidieron seguir unidos, aunque ella desveló que no ha recuperado la confianza al 100% en él. Esto hizo mella en ellos y confesaron en el plató que ya no están juntos.

Nieves hace tambalear los cimientos de la relación

Julia y Luis vivieron una experiencia muy intensa y no llegaron al final. Antes tomaron la decisión de irse juntos, aunque en el reencuentro unas imágenes entre él y la tentadora, Nieves, volvieron a resucitar los fantasmas del pasado. Llegaron juntos al reencuentro y se fueron juntos, pero Julia dejó claro que había cosas que aclarar tras ver esas imágenes que le removieron todo. Meses y conversaciones después la pareja sigue junta.

Boda a la vista

Bayan y Miguel fueron los últimos en incorporarse a la experiencia y a pesar del poco tiempo que llevaban juntos, su amor resistió a la tentación. Los dos vieron imágenes del otro que no les terminaron de agradar, pero su relación resistió y se fueron de la mano.

En el reencuentro dejaron una gran sorpresa y han dado un paso más allá en su relación. Miguel le ha pedido matrimonio a Bayan y se casarán el próximo año. En el plató demostraron que siguen igual de enamorados y que los planes de contraer matrimonio van hacia adelante.

José y Nerea fue la primera pareja en abandonar la experiencia. Tuvieron una hoguera para reencontrarse y ahí decidieron irse juntos después de vivir unos días muy intensos. Varios meses después confirmaron en el debate final que siguen juntos, aunque algunos testimonios hicieron tambalear la relación. El viaje de República Dominicana para ellos no fue un recuerdo bonito, pero sí que pueden hacer otros viajes con Wizz Air para vivir su amor intensamente y atesorar recuerdos juntos. Han sacado nuevas conexiones de Madrid a Venecia, Turín, Nápoles y Londres, pero tienen servicio a otras muchas ciudades de Europa.

Hubo una pareja que se fue por separado en la hoguera final, pero en el reencuentro desvelaron que habían vuelto. David y Alba parecían haber resuelto sus diferencias, pero los tentadores Álex Girona y Lucía hicieron tambalear los cimientos de esta relación. A pesar de la huida de ella al descubrir algo de su pareja que no sabía, volvieron a hablar y se fueron de la mano. También ha proyecto de boda, pero de momento no ha habido petición. En el debate desvelaron que discuten mucho, pero que su relación sigue en pie.

Atamán y Leila han sido una de las parejas que más tiempo llevaba junta. 11 años de relación no resistieron a la tentación y ella cayó con David. Él también mordió la manzana con varias tentadoras y su relación se terminó en República Dominicana. En el reencuentro hubo reproches, una huida de él, pero al final pudieron hablar, aunque sus caminos se han separado definitivamente. Leila comenzó una nueva relación con David y tres meses después le confesaron a Sandra Barneda que siguen unidos.

En el debate final se volvieron a ver y su situación sentimental no cambió, pero sí que salieron a la luz algunas rencillas y presuntas infidelidades del pasado antes de entrar al programa. Sus caminos no se han vuelto a unir de ninguna de las maneras y la canaria sigue con el tentador con el que salió de la mano.

No hay vuelta atrás

Lucas y Yuli dejaron una de las experiencias más intensas de esta edición. Ella cayó en la tentación con Óscar y sus caminos se separaron en República Dominicana, pero ella a pesar de haber tenido tentación se fue sola. Tres meses después aclararon en qué punto estaban. Tuvieron contacto después de su estancia en el programa, pero con su paso por ‘La isla de las tentaciones 10’ tuvieron la certeza de que su futuro no era estar juntos. En el reencuentro nada cambió y se fueron por separado.

En el plató ella confesó que desde el reencuentro no había mantenido ningún contacto con él y se volvieron a ver de nuevo en el plató. Muchos sentimientos de cariño afloraron, pero cada uno sigue su vida por separado.

La remontada de Ainhoa y Álex

Álex y Ainhoa se reencontraron en una hoguera tras vivir una experiencia en la que ambos les costó estar separados. Ahí, ante el fuego, se declararon su amor y tres meses después confesaron no estar pasando por su mejor momento.

En el reencuentro llegaron por separado después de haberse dado un tiempo y tras decirse muchas cosas a la cara y con muchas lágrimas de ella de por medio, Sandra Barneda no supo cómo despedirlos. Ellos confesaron que se querían y se fueron juntos, aunque con muchas conversaciones pendientes. En el debate aseguraron que habían hablado mucho y que muchas de las cosas que les distanciaban ya las han arreglado. Varios besos apasionados en el plató dejaron claro que están en su mejor momento. Los dos aseguraron que el paso por el programa había sido “un aprendizaje”.

‘La isla de las tentaciones 10’ se cierra con ocho parejas que han vivido una experiencia al máximo y teniendo la certeza de que el paso por este programa les macará de por vida como sucede cuando viajas con Wizz Air. Un viaje solo o con la compañía adecuada puede suponerte un antes y un después en tu vida. Con esta aerolínea de bajo coste podrás viajar desde España a muchas ciudades de Europa, entre ellas a Venecia, Turín, Nápoles y Londres, que han sido las últimas conexiones que han añadido a su catálogo.