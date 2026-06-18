telecinco.es 18 JUN 2026 - 16:38h.

La manzana te aporta hidratación en la piel y ayuda a controlar la aparición de puntos negros

Su alto contenido en fibra y fructosa la hace una fruta ideal para antes de hacer deporte

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La manzana es una gran aliada para la salud. Sus grandes propiedades hacen que sea un superalimento beneficioso. El 85% de su contenido es agua y eso va a hacer que con un simple bocado aporte hidratación al cuerpo. También ayuda a mejorar tu salud cardiovascular. Esto le lleva a ser una fruta que es aliada de la piel y amiga del corazón.

Su gran contenido en agua no es lo único por lo que destaca. Cuenta con antioxidantes como la quercetina y polifenoles y destaca también su contenido en vitamina A, B, C y E.

Estas dos propiedades de los antioxidantes y vitaminas harán que de manera indirecta ayuden a la regeneración celular. El consumo de manzanas también puede ayudar a controlar la aparición de espinillas o de puntos negros en la cara.

Las Manzanas Evelina, con sus diferentes variedades, pueden aportarte todas estas propiedades. Su cultivo cuidado por los agricultores hace que puedas tener la sostenibilidad del árbol en tu mano. Solo tendrás que lavar, morder y degustar.

La manzana, la fruta ideal para ante de tus entrenamientos

Este tipo de fruta es ideal para tu salud por esos numerosos beneficios mencionados anteriormente, pero además se convierte en la aliada perfecta antes de hacer deporte. Su alto contenido en fructosa y fibra hace que te proporcione en el cuerpo una energía rápida y sostenida sin causarte pesadez para realizar el ejercicio que quieras.

Lo mejor es que las Manzanas Evelina es ideal para cualquier momento ya estés fuera o dentro de casa. Son pequeñas, potentes y siempre prácticas de llevar para cualquiera de tus viajes. Solo necesitas hincarle el diente cuando tu cuerpo te lo pida. ¡Cuida tu piel y tu corazón de forma natural!