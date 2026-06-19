telecinco.es 19 JUN 2026 - 13:20h.

El desmaquillante en aceite de Klairs es un limpiador que protege, nutre y rejuvenece la piel sin importar cómo sea. ¡Y además ahora está de oferta!

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Te encanta probar nuevos makeups, pero odias tener que quitártelos después. No has dado con ningún desmaquillante que logre dejar la piel limpia sin irritarla y te parece que ya es imposible dar con uno, pero no es así. El Aceite Limpiador Klairs lleva años arrasando en ventas de productos coreanos gracias a una fórmula triple tan sencilla como efectiva, combina tres aceites que limpian y protegen, con una aplicación de lo más sencilla y, para rematar, un descuento que lo deja en poco más de 16 €.

Además, si lo compras ahora, podrás usar el cupón MEDIASET10 para llevarte un descuento del 10% en el resto del catálogo de Miin Cosmetics. ¡Aprovecha!

Por qué te lo recomendamos

Lleva años siendo el limpiador más vendido de Miin Cosmetics y eso ya es un aval bastante potente.

Su fórmula es hipoaler´genica y con pH neutro, así que es apto para las pieles más sensibles y reactivas.

Elimina el maquillaje, hasta el waterproof, de una sola pasada y sin tener que frotar con fuerza.

Es apto para el embarazo gracias a su fórmula.

Comprar en Miin Cosmetics por (24,99 €) 16,24 €

Aceite Limpiador Klairs

Lo mejor que podemos decirte del Aceite Limpiador Klairs es que se ha ganado su reputación a pulso. Lleva años siendo top ventas porque funciona de verdad y lo único que hace es cuidar tu piel. Una fórmula sencilla que combina tres aceites naturales que se complementan a la perfección, evitando el exceso de sebo, dejando la piel suave, protegiéndola frente a agentes externos y nutriendo a la vez que limpia. Sí, hace todo eso desde la primera aplicación, sin dejar olores agresivos y en un formato que te puede llegar a durar años si lo integras bien en tu rutina habitual de cuidado. Nos ha encantado.

Cómo se usa

Aplicar este aceite limpiador es de lo más sencillo:

Dispensa una dosis del producto sobre tus dedos secos. Masajéalo sobre el rostro en movimientos circulares suaves, insistiendo en las zonas con más maquillaje y en los poros con puntos negros. Retira con agua templada hasta eliminar todo el producto. Continúa con el paso 2 de tu rutina usando tu limpiador habitual. ¡Ya está!

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¿Qué reseñas tiene?

Este aceite tiene reseñas extremadamente positivas por su capacidad para limpiar la piel, la enorme durabilidad que tiene cada bote y lo poco graso que acaba siendo. Aquí puedes leer algunas reseñas reales de usuarias:

"Me encanta como desmaquilla y deja la piel. He probado otros y sin duda me quedo con este."

"Me encanta como limpia la piel además de la suavidad que me aporta."

"No he probado otro gel porque este desde el primer momento me encantó. Lo he renovado 3 veces porque dura un montón. Lo llevo usando como 3 o 4 años."

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