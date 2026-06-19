Lorena Romera 19 JUN 2026 - 12:52h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado sobre el final de su relación con David Vaquero

Leila y David desvelan si siguen juntos y se enfrentan a Atamán

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La que fuera una de las parejas más queridas de 'La isla de las tentaciones' ponía punto y final a su relación en marzo de 2025 tras poco más de dos años y medio de relación, Ahora, María Aguilar ha desvelado el verdadero motivo de su ruptura sentimental con David Vaquero.

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La que fuera participante de 'LIDLT' en dos ocasiones, como soltera y como pareja, ha acudido a un podcast que le ha servido para desahogarse sobre el final de su historia de amor un año después de la ruptura. Después de unos meses algo dolorosos para ella, con la emisión de la última edición del reality y un David Vaquero enamorándose de Leila, con la que a día de hoy mantiene una relación, la malagueña ha roto su silencio.

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En esta entrevista en La influencia de Nacho Pla, la creadora de contenido ha desvelado los motivos reales que la obligaron a tomar caminos separados, señalando directamente a la presión pública y a los constantes rumores de deslealtad. "Discutíamos muchísimo. Al final, estar tan expuesto en redes tiene su parte buena y su parte mala. Y la parte mala es que todo el mundo opina sobre tu relación", ha confesado con total sinceridad.

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"Discutíamos muchísimo"

Sin embargo, el factor determinante que terminó por minar la confianza dentro de la pareja fue la sombra de la infidelidad. La influencer ha admitido que la aparición de supuestas terceras personas hizo mella en su salud mental: "Salían muchísimas infidelidades. De parte de él, claro. Y llegó un punto en el que me cansé y proyecté esa negatividad en nuestra relación, y él también. Y decidimos que ya está, que se acabara".

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A pesar de que David intentaba mantener su postura y defender su inocencia, el ambiente se volvió insostenible para ambos debido al constante ir y venir de informaciones. "Él tenía su parte que decía: 'oye, créeme a mí porque no hay pruebas'. Y yo tenía la parte del runrún constante. Entonces discutíamos... Era un poco bucle", ha expresado la joven sobre las dinámicas de sus últimos tiempos juntos.

Por ello, la pareja prefirió cortar por lo sano antes de que el cariño se transformara en resentimiento. Una entrevista en la que María Aguilar ha aprovechado para aclarar que la ruptura se produjo de mutuo acuerdo: "Queríamos que no llegara al punto de acabar la relación mal, de no volver a hablarnos en la vida, de algo que no tenga solución, digamos".