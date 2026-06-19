El joven de 24 años detenido por matar al logopeda al creer que estaba abusando de su hijo ya ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza

Crimen del logopeda en Valencia: no había cámaras de vigilancia ni más profesionales en la clínica cuando el detenido le mató al creer que abusó de su hijo

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ValenciaEl joven de 24 años detenido por el crimen del logopeda en el barrio valenciano de Marxalanes ya ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La jueza titular de la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia lo ha ordenado así mientras la investigación sobre lo ocurrido el pasado lunes, 15 de junio, por la tarde, continúa. El propio detenido se entregó ante las autoridades confesando los hechos, reconociéndose como el homicida y declarando que mató al logopeda de su hijo, Vicent, de 32 años al creer que estaba abusando del menor, de solo tres, tras dejarlo en su clínica. Sin embargo, hay muchas incógnitas aún por resolver alrededor de lo ocurrido y en torno a su relato.

Con numerosas preguntas aún en el aire, los investigadores siguen indagando en todas las circunstancias que rodean al caso, siendo una de las claves esclarecer qué es lo que hizo exactamente el homicida confeso desde que dejó allí al niño hasta que irrumpió en la clínica y apuñaló al logopeda. Otros clientes ya han aseverado que para entrar en el lugar hay que llamar al timbre primero y esperar a que abran desde dentro. De hecho, las autoridades tuvieron que forzar la puerta cuando acudieron para confirmar que lo que había dicho el detenido en la comisaría de Burjassot, donde acudió para confesar, era cierto: que allí estaba el cadáver de Vicent, en un charco de sangre, después de que le asestase media docena de puñaladas con una navaja de 15 centímetros de hoja; el arma homicida que los agentes también pudieron encontrar en ese mismo sitio, en la consulta.

¿Cómo pudo irrumpir el homicida en la clínica y matar al logopeda?

Por eso, desde el primer momento una de las claves en la reconstrucción de los hechos se ha centrado en determinar los pasos del detenido desde que dejó en la clínica a su hijo de tres años hasta que, tras escuchar "un grito", de su hijo similar a los que emite cuando le riñe, según ha declarado, irrumpió en la consulta para confrontar al especialista, al que le amenazó con que si no le entregaba las grabaciones de las cámaras de seguridad le mataba allí mismo, algo que acabaría haciendo.

En ese punto, surgen varias de las principales dudas e incógnitas. Por un lado, los agentes comprobaron en la inspección del lugar que la clínica no cuenta con sistemas de videovigilancia que pudiesen registrar lo ocurrido dentro de la sala de consulta y tampoco en la entrada del local. Además, no había más profesionales allí, solo Vicent. Por eso, alrededor del caso permanece la pregunta de quién abrió la puerta de la clínica o cómo se produjo ese preciso momento. No está claro si el homicida salió a fumar y después, antes de la hora convenida y al escuchar el grito del niño, irrumpió tras haber dejado la puerta entreabierta o tras haber situado algún objeto para precisamente poder adentrarse. Tampoco se ha concluido por qué llevaba esa navaja, de tipo bandolero, encima.

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A ese respecto, los investigadores tienen que determinar y esclarecer los hechos y ofrecer respuestas, dado que de lo que se concluya dependerá el grado de condena que se le atribuya al homicida confeso, que insiste en que actuó porque el logopeda abusó del niño, relatando que encontró al menor con los pantalones bajados y el pañal desabrochado.

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La sospechosa mancha hallada en la ropa del logopeda

A este respecto, los especialistas de la Policía Nacional no han dejado de analizar el escenario y todo cuanto está al alcance para resolver el caso. Por eso, el martes inspeccionaron tanto la clínica como el domicilio de Vicent, y están a la espera de los resultados derivados del análisis también de sus dispositivos electrónicos. En ellos los agentes buscan cualquier prueba objetiva que pueda encauzar la investigación y verificar si el relato del homicida confeso es congruente. Es decir, buscan material pedófilo entre los dispositivos del logopeda, algo que puede ser también fundamental para esclarecer los hechos.

En la misma línea, y como parte de las pesquisas desarrolladas, los agentes han hallado una mancha sospechosa en la ropa del logopeda mediante la técnica del luminol en un lateral del calzoncillo, según detalla Levante-EMV. Por eso, también se está analizando y se esperan a los resultados para verificar si se trata de posibles restos seminales o no.

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Con todo ello en cuenta, se aguarda al resultado de los laboratorios mientras los investigadores continúan trabajando en el caso desde todas las líneas abiertas.

El niño que llamó a la puerta tras el crimen y la respuesta del homicida confeso: "Vicent no está"

Paralelamente, los efectivos policiales han interrogado a una madre cuyo niño llamó a la puerta de la clínica justo cuando el detenido estaba dentro y había matado a Vicent. Era este menor, de nueve años, el siguiente cliente del logopeda y, cuando llamó para acceder a su consulta, el homicida confeso le dijo: "Vicent no está". Después, el niño se fue a su madre, que tenía el coche aparcado en las inmediaciones, y le contó que un señor "con cara de enfadado" le había dicho eso, entendiendo ambos que no había consulta.

Solo cuando se alejaron de allí, el detenido, ahora en prisión provisional, se marchó dejando atrás el cadáver de Vicent y se llevó a su hijo en brazos a casa, donde se lavó las manos antes de marcharse de nuevo para acudir a la comisaría más cercana y confesar: "He matado a un hombre".