Un hombre apuñala mortalmente al padre de los hijos de su actual pareja en Almenara, Castellón

La víctima es un hombre de 38 años que habría fallecido tras protagonizar una discusión con la actual pareja de la madre de sus hijos

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AlmenaraUn hombre de 38 años ha muerto a primera hora de este viernes en la localidad castellonense de Almenara a causa de las heridas por arma blanca que le habría causado otro hombre en el transcurso de una discusión, según fuentes de la Guardia Civil.

Según ha podido conocer 'Informativos Telecinco', el hombre que habría apuñalado a la víctima sería la actual pareja de la madre de los hijos del fallecido.

La detención del hombre

Una patrulla de la Guardia Civil se ha movilizado hasta el lugar de los hechos después de que se haya recibido una llamada al 112 alertando de que se estaba produciendo una discusión entre dos hombres.

La patrulla se ha personado allí junto a agentes de la Policía Local de Almenara y han confirmado la muerte de un varón por heridas de arma blanca.

El presunto autor de los hechos ha sido detenido y se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.