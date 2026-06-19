Lidia González 19 JUN 2026 - 13:35h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ habla del trato que ha recibido Maica Benedicto del resto de compañeros del reality

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Claudia Chacón tiene muchas ganas de hablar sobre un tema que ha sido muy polémico tras su regreso de Honduras y no se corta a la hora de decir todo lo que piensa. Después de poner fin a su amistad con Almudena Porras de manera definitiva, la mallorquina carga contra Alba Paul por no invitar a Maica Benedicto a la fiesta en su casa por ‘Supervivientes’. La influencer se muestra más clara que nunca y se sincera sobre la relación que mantiene con sus compañeros. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Me molesta”, comienza explicando la creadora de contenido. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no ha sido la única en pronunciarse al respecto, ya que Gerard Arias ha desvelado el motivo por el que no fue invitado. Claudia se muestra muy tajante a la hora de decir que le “da igual no estar” y hace una contundente afirmación aludiendo a algunos compañeros: “No necesito ir a ningún sitio para subir un ‘story’ como otras personas”.

Sin embargo, no se ha contenido al hablar del trato que ha recibido su amiga Maica Benedicto después de todo lo que ha vivido en Honduras. La creadora de contenido está muy enfadada por el desplante que ha habido hacia la ganadora de ‘Supervivientes’ y dice todo lo que piensa sobre ello: “Se le ha hecho la pelota cuando se le ha visto una rival fuerte, es un gesto feo”.

Las secuelas que arrastra tras ‘Supervivientes’

PUEDE INTERESARTE Gerard Arias aclara en qué punto está su amistad con Maica Benedicto tras su conflicto en ‘Supervivientes’

Claudia Chacón ha vuelto con muchas ganas de contar todo lo que ha vivido en su aventura en Honduras y ha resuelto una de las grandes dudas que tienen sus seguidores. La creadora de contenido cuenta todas las secuelas que arrastra tras ‘Supervivientes’. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela todos los detalles y explica los motivos. ¡Dale al play y descubre lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!