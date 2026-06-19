Su Majestad y la heredera al trono han protagonizado una estampa inédita: padre e hija, juntos, sobrevolando el cielo en medio de la formación militar de la princesa

Las sorprendentes imágenes de la princesa Leonor saltando en paracaídas: primer miembro de la familia real en lograrlo

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La Casa Real ha compartido este viernes, 19 de junio, unas imágenes tan inéditas como llamativas protagonizadas por el rey Felipe y la princesa Leonor. Padre e hija han coincidido en una jornada muy especial dentro de la formación militar de la heredera al trono, dejando una estampa nunca antes vista: ambos sobrevolando el cielo juntos.

Las fotografías y el vídeo difundido por Zarzuela muestran a ambos antes, durante y después de la experiencia aérea, que supone un nuevo hito en la preparación castrense de la princesa de Asturias.

Con el uniforme militar y los equipamientos correspondientes, ambos han manejado dos Pilatus PC-21 sobre la costa del Mar Menor. Aunque cada uno ha pilotado en una aeronave distinta, las instantáneas han reflejado, una vez más, la cercanía y complicidad entre ambos y han evidenciado el papel que el monarca está desempeñando como guía de su hija en una etapa decisiva de su formación.

Las imágenes han llamado especialmente la atención porque no es habitual ver al jefe del Estado y a la heredera compartiendo una actividad de estas características de forma tan cercana y pública.

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Tal y como se observa en el vídeo, Felipe VI llega a la Academia de San Javier en avión, donde es recibido a pie de pista por el director de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio, el director de la AGA y la propia Leonor. Tras el saludo marcial, padre e hija se funden en un abrazo.

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Poco después, es la propia princesa quien le explica al soberano a través de varias diapositivas las condiciones del avión al que van a montarse y los aspectos clave del vuelo de instrucción.

En varias de las instantáneas puede apreciarse cómo intercambian impresiones antes de despegar, mientras que otras captan el momento posterior al vuelo, entre abrazos y sonrisas, que muestran una faceta más personal de la familia real. "Me he sentido mejor de lo que esperaba", se le escucha decir al rey. "Gracias, papá", le dice Leonor.

El fin de la formación militar de Leonor y el apoyo de Felipe VI

La jornada se enmarca dentro del proceso de instrucción militar que la futura reina de España viene desarrollando desde hace casi tres años. Se trata de un recorrido diseñado para que Leonor adquiera una formación integral en los tres ejércitos, siguiendo la tradición que han mantenido los futuros jefes del Estado españoles.

Tras su paso por la Academia General Militar de Zaragoza y por la Escuela Naval Militar de Marín, donde ha participado incluso en la travesía del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, la heredera afronta ahora la fase final del Ejército del Aire y del Espacio.

Ha sido precisamente en esta etapa donde la princesa ha completado vuelos de instrucción en el entrenador Pilatus PC-21, ha realizado su segundo vuelo en solitario, ha participado en ejercicios SERE de supervivencia, evasión y resistencia, ha volado en un reactor F-5 de enseñanza avanzada y ha visitado distintas unidades operativas del Ejército del Aire y del Espacio.

Además, hace unas semanas concluyó el Curso Básico de Paracaidismo, convirtiéndose en la primera integrante de la familia real española en obtener esta capacitación.

Ahora, la experiencia compartida con Felipe VI se ha convertido, por tanto, en una de las imágenes más representativas de este periodo. Y es que el propio rey conoce perfectamente el camino que está recorriendo su hija, ya que él mismo completó en su juventud una formación militar similar en los tres ejércitos antes de asumir sus responsabilidades institucionales.

Por ello, las fotografías reflejan algo más que una actividad oficial. Muestran el relevo generacional que se está preparando dentro de la Corona y el apoyo constante del rey a la princesa en uno de los momentos más importantes y emotivos de su preparación para el futuro.

Este mismo viernes, 19 de junio, la hija de los reyes Felipe y Letizia cierra su viaje de fin de curso, que arrancó el pasado 14 de junio junto a sus compañeros de promoción y que ha tenido lugar en Gran Canaria.

Su graduación tendrá lugar el 10 de julio en San Javier, donde concluirá oficialmente el programa militar diseñado para la heredera de la Corona.